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FRI, FEB 21, 2025
பாலினம் சார்ந்த வன்முறை (SGBV) பற்றிய பாரி கட்டுரை தொடர்
பாலியல் மற்றும் பாலினம் சார்ந்த் வன்முறை குறித்த இக்கட்டுரைகள் வெளிப்படுத்துவது போல, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கென பல வடிவங்கள் இருக்கின்றன. பாலியல் தொழில், புலப்பெயர்வு, பாலின உறுதி அறுவை சிகிச்சை மற்றும் நீதி வேண்டி மேலதிகாரிகளுக்கு எதிரான ஒரு பெண் காவலரின் போராட்டம் ஆகியவை இங்கு இடம்பெற்றிருக்கின்றன. பெண்களின் நடத்தை கட்டுப்பாடு, பெண்கள் மீதான வன்முறை, காதல் என்கிற பெயரில் இளம்பெண்கள் கடத்தப்படுதல் போன்ற ஆணாதிக்கதன்மைதான் இவை எல்லாவற்றிலும் அடிநாதமாக இருக்கின்றன. பாலின குற்றங்கள் பற்றிய இக்கட்டுரைகளில் சட்டம் என்ன சொல்கிறது, சட்ட நடவடிக்கைக்கு எத்தனை காலம் ஆகிறது ஆகியவையும் பேசப்படுகிறது. எல்லைகளற்ற மருத்துவர்கள் அமைப்புடன் இணைந்து பாரி வழங்கும் குறுந்தொடர் இது.
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5. பணி செய்யும் இடத்தில்
கான்ஸ்டபிள் தாமினி, பணியிடத்தில் காவல் உயரதிகாரி உள்ளிட்ட மூவரால் தான் வல்லுறவு செய்யப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு வைத்த பிறகு,ஒரு மொத்த அமைப்புமே அவருக்கு எதிராக இயங்குவதை கண்டார். நீதிக்காக தொடரும் போராட்டத்தின் கதை இது
4. ‘என்னை வெறுங்காலில் வைத்திருந்தார்கள்’
கடத்தலுக்கு ஆட்பட்ட கஜ்ரி, கடந்த 10 வருட வாழ்க்கையை நினைவுகூருகிறார். வழக்கறிஞர்கள், காவல்துறை மற்றும் நீதிமன்றம் என எல்லா மட்டங்களிலும் அவரின் தந்தை உதவி கோரியும் யாரும் பொருட்படுத்துவதாக இல்லை
3. ‘நான் வீட்டுக்கு செல்ல விரும்பவில்லை’
பாலியல் மற்றும் பாலின வன்கொடுமை பெரும்பாலும் உறவினர்களாலும் தெரிந்தவர்களாலும்தான் இழைக்கப்படுகிறது. அஸ்ஸாமை சேர்ந்த இளம்பெண் கோமலுக்கும் அதுவே நேர்ந்தது. டெல்லியின் விபச்சார விடுதிகளிலிருந்து அவர் தப்பித்து வந்திருக்கிறார். இரண்டாம் முறையாக காப்பாற்றப்பட்டிருக்கும் அவரை, வீட்டுக்கு காவலர்கள் திருப்பி அனுப்புகின்றனர். அங்குதான் அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தவனும் இருக்கிறான்
2. தன்னை அடையாளம் காண்பதற்கான சுமித்தின் பயணம்
பாலினம் மற்றும் பாலின அடையாளம் சார்ந்த வன்முறை பல வடிவங்களை எடுக்கக் கூடியது. குடும்பத்தின் எதிர்ப்பு தொடங்கி, மருத்துவ சேவைகளின் அலைக்கழிப்பு வரை, தனக்கான பாலின அடையாளத்தை பெற சுமித் பெரும் பயணத்தை கடந்து வந்திருக்கிறார். இன்னும் பயணம் முடியவில்லை
1. முடக்கி வாயடைக்கும் குடும்பத் தளைகள்
குஷால்கர் தாலுகாவில் 19 வயது பில் பழங்குடியான தியா கடத்தப்பட்டு பிணை வைக்கப்பட்டு, பாலியல் ரீதியாக அச்சுறுத்தப்பட்டு, அவர் எதிர்த்ததும் கூட்டு வல்லுறவு செய்யப்பட்டார். இதே போன்ற பல சம்பவங்கள் திருமணம் என்கிற பெயரில் நடத்தப்படும் கடத்தலை அம்பலப்படுத்தியிருக்கின்றன
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https://ruralindiaonline.org/articles/PARI-series-on-sexual-and-gender-based-violence-(SGBV)-ta