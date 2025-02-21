Mumbai, Maharashtra|
FRI, FEB 21, 2025
ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ (ਐੱਸਜੀਬੀਵੀ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ
ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੁਕਵੇਂ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ (ਐੱਸਜੀਬੀਵੀ) 'ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਕਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕ, ਵਪਾਰ, ਲਿੰਗ-ਪਛਾਣ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸਮੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤਰਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਮਿਲ਼ਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ 'ਪਿਆਰ' ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਗੁਆਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ... ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜੀ Médecins Sans Frontières (MSF)/ Doctors Without Borders, India ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ
Author
Translation
5. ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ?
ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾਮਿਨੀ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ
4. 'ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਰੱਖਦੇ'
ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਜਰੀ ਨੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
3. 'ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ'
ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਅਕਸਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਕੋਮਲ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਖ਼ੀਰ ਘਰੋਂ 'ਭੱਜ ਨਿਕਲ਼ੀ' ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
2. ਆਪੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਸੁਮਿਤ
ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਹੀਣ ਡਾਕਟਰੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੱਕ, ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੈਂਡਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ
1. ਬਾਂਸਵਾੜਾ: ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ
ਕੁਸ਼ਲਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਖੇ, ਖੁਣਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼ 19 ਸਾਲਾ ਦਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕਈ ਜੁਆਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
Want to republish this article? Please write to [email protected] with a cc to [email protected]
Donate to PARI
All donors will be entitled to tax exemptions under Section-80G of the Income Tax Act. Please double check your email address before submitting.
PARI - People's Archive of Rural India
ruralindiaonline.org
https://ruralindiaonline.org/articles/PARI-series-on-sexual-and-gender-based-violence-(SGBV)-pa