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WED, MAY 21, 2025
ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಧರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕುರಿತಾದ ಪರಿ ಸರಣಿ
ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ (ಎಸ್ಜಿಬಿವಿ) ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವ ಈ ಕತೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಎಸಗಲಾಗುವ ಹಿಂಸೆಗೆ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿ ಯುಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿ, ವಲಸೆ, ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸತ ಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಪಿತ್ರಪ್ರಭುತ್ವದ ನಿಯಮಗಳ ಕತೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಕತೆ ಮತ್ತು ʼಪ್ರೀತಿಯʼ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಪಹರಣದ ಕತೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕತೆಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ಕೈವ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಪರಿ) ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸಾನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ಸ್ (ಎಂಎಸ್ಎಫ್)/ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸರಣಿ
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5. ಕರ್ತವ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ದಾಮಿನಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಎದುರುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಕತೆ
4. 'ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು'
ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕಜ್ರಿ ತನ್ನ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾದ ಬದುಕಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ವಕೀಲರು, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ
3. 'ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ'
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಧರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತ ಜನರಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರಿಂದ ʼತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡುʼ ಕೊನೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಕೋಮಲ್ ಎನ್ನುವ ಯುವತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ನಡೆಯಿತು. ಇದುವರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕೋಮಲ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ವಾಸವಿರುವ ಮನೆಗೇ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
2. ತನ್ನದೇ ಗುರುತಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್
ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳ ತನಕ, ಸುಮಿತ್ ತನ್ನ ಲಿಂಗ ಗುರುತನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯಾಸಕರ ಪ್ರಯಾಣವೊಂದನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಸಾಗಬೇಕಿರುವ ದಾರಿ ಇನ್ನೂ ದೂರವಿದೆ
1. ಬನ್ಸ್ವಾರಾ: ಅಪಹರಣ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆ
ಕುಶಾಲಗಢ ತೆಹಸಿಲ್ ಮೂಲದ ದಿಯಾ ಎನ್ನುವ 19 ವರ್ಷದ ಭಿಲ್ ಸಮುದಾಯದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ, ತ್ಯಜಿಸಿ, ನಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮದುವೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಅಪಹರಣದ ನಡುವಿನ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಮಸುಕಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ
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https://ruralindiaonline.org/articles/PARI-series-on-sexual-and-gender-based-violence-(SGBV)-kn