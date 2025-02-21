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FRI, FEB 21, 2025
यौन अऊ लिंग अधार ले अतियाचार (एसजीबीवी) उपर पारी के कड़ी
माइलोगन मन के खिलाफ अपराध कतको किसम के होथे, जइसने के यौन अऊ लिंग के अधार ले अतियाचार ला ये कहिनी मन उजागर करथें. देह के धंधा, पलायन, लिंग-पुष्टि सर्जरी अऊ एक झिन पुलिसवाली के अपन बड़े अफसर के खिलाफ नियाव के लड़ई, इहाँ खास करके देखे बर मिलथे. ये सबके पाछू माईलोगन के बेवहार के बारे मं पितृसत्तात्मक मापदंड, माईलोगन मन के खिलाफ अतियाचार ला समान्य बना देथे अऊ ‘मया’ के ओधा मं जवान नोनी मन के तस्करी सामिल हवय. कानून काय आय अऊ ये ह काय कहिथे, अऊ येला लागू करे मं कतक बखत लागथे, ये ह घलो लैंगिक अपराध मन के जम्मो रंग मं सामिल हवंय. मेडिसिन्स सैन्स फ्रंटियर्स (एमएसएफ)/ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंडिया के संग मिलके पारी के एक ठन नान कड़ी
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5. ड्यूटी के बखत मं
जब सिपाही दामिनी के संग ड्यूटी बखत कथित रूप ले ओकर बड़े पुलिस अफसर समेत तीन झिन लोगन मन बलात्कार करिन, ओकर बाद वोला खराब बेबस्था ला झेले ला परिस. ये ह नियाव बर ओकर सरलग जूझत रहे के कहिनी आय
4. ‘वो मन मोला जुच्छा गोड़ राखत रहिन’
मइनखे तस्करी के शिकार कजरी ह अपन जिनगी के बीते दस बछर के अपन उपर गुजरे बात ला बताइस. ओकर ददा, वकील, पुलिस अऊ अदालत ले मदद के गुहार करत हवय, फेर कऊनो ओकर बात सुनत नइ ये
3. ‘वो घर ले तो ये कोठा बने’
यौन अऊ लिंग के अधार ले अतियाचार अक्सर रिस्तेदार अऊ जाने-चिन्हे लोगन मन करथें. असम के एक झिन नोनी कोमल के संग घलो इहीच होईस, जेन ह आखिर मं दिल्ली के बेसुवाखाना/कोठा मं ‘भाग’ गीस. अपन जिनगी मं दूसर पईंत ‘बचाय’ गीस, पुलिस ह वोला ओकर घर भेजत हवय, जिहां ओकर कथित बलात्कार करेइय्या रहिथे
2. ट्रांस मरद के अपन चिन्हारी बनाय के रद्दा
यौन अऊ लिंग अतियाचार कतको रूप मं आगू मं आथे.गर-परिवार के खराब बेवहार ले लेके अनगिनत इलाज के कानूनी अफसरशाही ले जूझेइय्या सुमित अपन लिंग चिन्हारी ला हासिल करे लंबा लड़ई लड़े हवय फेर वोला अभू घलो ओकर मंजिल कोसों दूरिहा हवय
1. बांसवाड़ा: बिहाव के ओधा मं नोनी मन के खरीदी-बिक्री
कुशलगढ़ तहसील मं, 19 बछर के नोनी दीया ला जबरदस्ती ले जाय गीस, बंधक बना के रखे गीस, बूता-काम कराय गीस, अतियाचार करे गीस, छोड़ देय गीस अऊ जब वो अपन हालत ला लेके विरोध करे के कोसिस करिस त बताय जाथे के ओकर संग बलात्कार करे गीस. ओकर जइसने कतको मामला, बिहाव के आड़ मं जवान नोनी मन के खरीदी-बिक्री अऊ तस्करी के बीच के फेर ला भरमावत हवय
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