1. बांसवाड़ा: बिहाव के ओधा मं नोनी मन के खरीदी-बिक्री

कुशलगढ़ तहसील मं, 19 बछर के नोनी दीया ला जबरदस्ती ले जाय गीस, बंधक बना के रखे गीस, बूता-काम कराय गीस, अतियाचार करे गीस, छोड़ देय गीस अऊ जब वो अपन हालत ला लेके विरोध करे के कोसिस करिस त बताय जाथे के ओकर संग बलात्कार करे गीस. ओकर जइसने कतको मामला, बिहाव के आड़ मं जवान नोनी मन के खरीदी-बिक्री अऊ तस्करी के बीच के फेर ला भरमावत हवय