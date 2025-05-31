Mumbai, Maharashtra|
SAT, MAY 31, 2025
পাৰি সংকলন: যৌন আৰু লিংগভিত্তিক হিংসা
নাৰীৰ সৈতে ঘটি থকা নিৰ্যাতনৰ নানাখন মুখ আছে, যিবোৰ যৌন আৰু লিংগভিত্তিক হিংসাক লৈ এই প্ৰতিবেদনৰ সংকলনত স্পষ্ট দেখা গৈছে। এই প্ৰতিবেদনসমূহত যৌনকৰ্ম, প্ৰব্ৰজন, লিংগ-স্বীকৃতিৰ শল্যচিকিৎসা আৰু উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে মহিলা পুলিচকৰ্মীৰ ন্যায়বিচাৰৰ যুঁজ সামৰি লোৱা হৈছে। এই সকলোবোৰৰ তলে তলে চলিছে পিতৃতান্ত্ৰিক সমাজৰ নিয়ম য’ত মহিলাৰ চাল-চলন পুৰুষে নিৰ্ধাৰণ কৰিব, য’ত নাৰী নিৰ্যাতন স্বাভাৱিকীকৰণ আৰু ‘প্ৰেম’ৰ ছদ্মবেশত কম বয়সীয়া ছোৱালীৰ সৰবৰাহ চলে। আইন কি আৰু কিদৰে ই কয় আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলিবলৈ কিমানদিন লাগে, নানা লিংগপৰিচিতিৰ পটভূমিত এই বিষয়টোও ধৰা পৰিছে। পাৰিৰ এই ছুটি ছিৰিজটো মেডিসঁ সঁ ফ্ৰণ্টিয়া/ডক্টৰ্চ উইদাউট বৰ্ডাৰ্চ, ভাৰতৰ সহযোগিতাত যুগুতোৱা হৈছে
Author
Translation
5. যৌন নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী মহিলা কনিষ্টবলৰ ন্যায়ৰ যুঁজ
আৰক্ষী জোৱান দামিনীক যেতিয়া তিনিজন লোকে কৰ্মক্ষেত্রত ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল, য’ত নেকি তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াও আছিল, তেওঁ ন্যায় পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সমস্ত এটা ব্যৱস্থাই বাটভেঁটি ধৰিছিল। ন্যায়ৰ বাবে দামিনীৰ সংগ্ৰামক লৈ এই কাহিনী
4. ‘সিহঁতে মোক উদং ভৰিৰে ৰাখিছিল’
সৰবৰাহৰ বলি হোৱা কাজৰিয়ে নিজ জীৱনৰ যোৱা দহটা বছৰৰ ঘটনাবোৰ টুকুৰা-টুকুৰকৈ দাঙি ধৰাৰ যত্ন কৰিছে। ইফালে তেওঁৰ পিতৃয়ে পুলিচ, ক’ৰ্ট-কাছাৰীৰ পৰা সহায় বিচাৰি হতাশ হৈছে
3. ‘মই ঘৰলৈ উভতিব নিবিচাৰো’
যৌন আৰু লিংগভিত্তিক হিংসা প্ৰায়ে আত্মীয়-সম্পৰ্কীয় আৰু চিনা-জনা মানুহৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। ঠিক তেনেই ঘটনা ঘটিছিল কোমলৰ লগত। এজনী অসমীয়া কিশোৰী, যিয়ে দিল্লীৰ পতিতালয়লৈ গৈহে ‘পলাই সাৰিব’ পাৰিছিল। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি তেওঁ অভিযোগ কৰা ধৰ্ষণকাৰী সম্পৰ্কীয়ৰ ঘৰলৈ পুনৰ উভতাই পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে
2. সুমিতৰ নিজকে বিচাৰি পোৱাৰ যাত্ৰা
যৌন আৰু লৈংগিক বৈষম্যভিত্তিক হিংসা বিভিন্ন প্ৰকাৰে প্ৰকট হ’ব পাৰে। পৰিয়ালৰ বাধাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্তহীন চিকিৎসা আৰু আইন সম্পৰ্কীয় মেৰপেচৰ মাজেৰে পাৰ হৈ সুমিতে তেওঁৰ নিজৰ লিংগীয় পৰিচয় সাব্যস্ত কৰোঁতে অশেষ কষ্ট স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, এয়া তেওঁৰ যাত্ৰাৰ প্ৰতিবেদন
1. বাঁচৱাৰাত বিয়াৰ নামত অমানুষিক অত্যাচাৰ আৰু কিশোৰী সৰবৰাহ
উনৈশ বৰ্ষীয় ভিল আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ দীয়াক কুশলগঢ় টেহচিলত বন্দী কৰি কঠোৰ শ্ৰম কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল, অকথ্য শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল আৰু শেষত মুখ খোলাৰ বাবে তাইক অভিযোগ মতে গণধৰ্ষণ কৰি শেষত এৰি দিয়া হৈছিল। এনে বিয়াবোৰ আচলতে কিশোৰী ছোৱালীৰ সৰবৰাহ আৰু চোৰাং বেহাৰ নামান্তৰ মাত্ৰ
Want to republish this article? Please write to [email protected] with a cc to [email protected]
Donate to PARI
All donors will be entitled to tax exemptions under Section-80G of the Income Tax Act. Please double check your email address before submitting.
PARI - People's Archive of Rural India
ruralindiaonline.org
https://ruralindiaonline.org/articles/PARI-series-on-sexual-and-gender-based-violence-(SGBV)-as