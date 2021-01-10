“ഞങ്ങൾ ജോലിചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയ്ക്കാനുള്ളത് കിട്ടുന്നു,” പൂനെ ജില്ലയിലെ ഖേദ് തഹ്സിലിൽ നിന്നുള്ള കര്ഷകയായ കൃഷ്ണാബായ് കാർലെ പറയുന്നു. സർക്കാരിന് കടുത്ത ഒരു ഓര്മ്മപ്പെടുത്തല് ആകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനൊന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ കേന്ദ്രം പാസാക്കിയ മൂന്ന് പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ നിരുപാധികമായി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എണ്ണമറ്റ കർഷകരിൽ ഒരാളാണ് കൃഷ്ണാബായ്. രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണച്ച് ഡിസംബർ 11 ന് പൂനെയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ അവർ സംസാരിച്ചു.
കർഷകരുടെമേലും പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക മേഖലയിലെ സ്ത്രീകളുടെമേലും പുതിയ നിയമനിര്മ്മാണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നതിനായി ജില്ലയിലുടനീളമുള്ള കർഷകരും, കാർഷിക തൊഴിലാളികളും, പ്രവർത്തകരും - എല്ലാവരും സ്ത്രീകൾ - പൂനെ നഗരത്തിൽ ഒത്തുകൂടി.
ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് സ്ത്രീകൾ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും – കൃഷിക്കാരായോ കര്ഷക തൊഴിലാളികളായോ കുറഞ്ഞത് 65.1 ശതമാനം സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ കാർഷികമേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, (സെൻസസ് 2011) - അവരെ കർഷകരായി കണക്കാക്കപ്പെടാറുമില്ല, കുടുംബ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം പലപ്പോഴും അവര്ക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിന് വീണ്ടും ഭീഷണിയാകുന്ന നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേല്പ്പിയ്ക്കാതെ സ്ത്രീകളെ കർഷകരായി തീര്ച്ചയായും അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പൂനെ യോഗത്തിലെ കർഷകർ പറഞ്ഞു. “സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുക മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ മണിക്കൂറുകള് ജോലിചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു,” ദൌണ്ട് തഹ്സിലില് നിന്നുള്ള കർഷകയായ ആശ ആതോൾ പറഞ്ഞു.
പുതിയ നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിസംബർ 8 ന് ആരംഭിച്ച ‘കിസാന് ബൌഗ്’ എന്ന ഒരു ഫോറമായാണ് ഡിസംബർ 11നുള്ള യോഗം - രാജ്യവ്യാപകമായി കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ 16-ാം ദിവസത്തിൽ നടന്നത്- ചേർന്നത്. ഈ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വനിതാ സംഘടനകളുടെ 41 വര്ഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയായ സ്ത്രീ മുക്തി ആന്ദോളൻ സമ്പർക്ക് സമിതിയാണ്.
പ്രതിഷേധത്തോട് ഐക്യദാര്ഢൃം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദീര്ഘകാലമായി അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലായിരുന്ന തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളായ വായ്പ, വിപണന സൗകര്യങ്ങളെ പ്രാപ്യമാക്കുന്നതുപോലുള്ള ആവശ്യങ്ങളും കർഷകർ ആവർത്തിച്ചുന്നയിച്ചു.
യോഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ആവശ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കർഷകരെ ‘ദേശവിരുദ്ധർ’ എന്ന് വിളിച്ച് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. വിളകൾക്കും വികേന്ദ്രീകൃത വാങ്ങൽ സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി മിനിമം താങ്ങുവില (എംഎസ്പി) നല്കുക എന്ന ദേശീയ കർഷക കമ്മീഷന്റെ (അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷന്റെ) ശുപാർശകൾ സർക്കാർ നടപ്പാക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.