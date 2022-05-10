2017 లో ఉద్దండరాయునిపాలెం గ్రామానికి చెందిన రైతు.గింజుపల్లి శంకర రావు రాబోతున్న అమరావతి రాజధానీ నగరంలో తనకు కేటాయించబడిన 1,000 గజాల నివాస స్థలాన్ని విజయవాడ లోని కొనుగోలుదారులకు అమ్మారు. ఆయనకు 2 కోట్లు వచ్చాయి. ఆయన తన 90 ఏళ్ల నాటి సాదా సీదా ఇంటిని రెండు అంతస్తుల భవనంగా మార్చడానికి 80 లక్షలు వాడారు. “నేను ఆ డబ్బుతో ఈ ఇంటిని కొత్తగా కట్టుకున్నాను, షెవ్రలెట్ కారు కొన్నాను. మోటర్బైక్ కొన్నాను. మా అమ్మాయిని పెద్ద చదువుల కోసం ఆస్ట్రేలియాకు పంపించాను. ఆమె పెళ్లికోసం కూడా కొంత డబ్బు దాచిపెట్టాము” అని ఆనందంగా చెప్పారు.
కృష్ణా నదికి ఉత్తపుటొడ్డున ఉన్న గుంటూరు జిల్లాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త ‘గ్రీన్ఫీల్డ్’ రాజధాని, అమరావతి నిర్మించబడుతున్న 29 గ్రామాలలో ఉద్దండరాయునిపాలెం గ్రామం ఒకటి. రాజధాని నిర్మాణం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమరావతి సుస్థిర రాజధానీ నగర అభివృద్ధి ప్రాజెక్ట్ కోసం మొదటి దశలోనే 33,000 ఎకరాలకు పైగా ల్యాండ్ పూలింగ్ పథకం (ఎల్ పి ఎస్) ద్వారా సేకరిస్తోంది.
ఈ 29 గ్రామాలు ఇప్పుడు సరికొత్త భవనాలతో నిండి ఉన్నాయి, కొన్ని పూర్తయ్యాయి, మరికొన్ని నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. 2014లో కొత్త రాజధానిని ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఈ గ్రామాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలు పుట్టుకొచ్చాయి. ఇక్కడ అగ్రవర్ణాలకు చెందిన భూస్వాములు, ముఖ్యంగా కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందినవారు, ఎక్కువగా లబ్ధి పొందుతున్నారు. “దాదాపు 90 శాతం మంది భూయజమానులు నాలాగే తమ (కేటాయించిన) భూమిలో కొంత భాగాన్ని అమ్మి ఇళ్లు కట్టుకున్నారు” అన్నారు శంకర రావు. (పైన ఉన్న కవర్ ఫోటోలో కుడి వైపున తన పొరిగింటి నారిన సుబ్బారావుతో కలసి ఉన్నవారు)