“நாங்கள் வேலை செய்கிறோம். அதனால் நீங்கள் உணவு உண்கிறீர்கள்“ என்று கிருஷ்ணாபாய் கார்லே கூறினார். புனே மாவட்டத்தில் உள்ள கேட் தாசில் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி. அது அரசுக்கு நினைவூட்டுகிற ஒரு வாசகம். கடந்தாண்டு செப்டம்பர் மாதம் மத்திய அரசு அறிவித்த மூன்று வேளாண் திருத்தச்சட்டங்களையும் நிபந்தனையின்றி திரும்பப்பெற வலியுறுத்தி போராடும் லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளுள் கிருஷ்ணாபாயும் ஒருவர். 2020ம் ஆண்டு டிசம்பர் 11ம் தேதி நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்த விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவளித்து அவர் புனேவில் நடந்த கூட்டத்தில் பேசினார்.
மாவட்டம் முழுவதிலும் உள்ள விவசாயிகள், விவசாய கூலித்தொழிலாளர்கள் மற்றும் செயற்பாட்டாளர்கள், பெண்கள் புனே நகரில் ஒன்றுகூடி புதிய வேளாண் திருத்தச்சட்டங்களின் பாதிப்புகள், குறிப்பாக அதனால் பெண்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து பேசினர்.
இந்தியாவில் விவசாயத்தில் பெண்களின் பங்கு குறிப்பிடும்படியாக இருந்தாலும், குறைந்தபட்சம் 65.1 சதவீதம் பெண் தொழிலாளர்கள் விவசாயத்தில் அல்லது விவசாயப்பணிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று 2011ம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு கூறுகிறது. அவர்கள் விவசாயிகளாக அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை. அவர்களின் குடும்பத்தின் சொந்த நிலமும் அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. மத்திய அரசு பெண் விவசாயிகளை அங்கீகரிக்க வேண்டும். அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் சட்டங்களை இயற்றுவதை விடுத்து அவர்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டும் என்று புனே கூட்டத்தில் கூறினர். ‘‘பெண்கள் வேலை மட்டும் செய்வதில்லை. அவர்கள் ஆண்களைவிட கூடுதல் நேரம் வேலை செய்கிறார்கள்“ என்று ஆஷா அட்தோலே கூறினார். இவர் தாவுண்ட் தாசிலைச் சேர்ந்த விவசாயி ஆவார்.
தேசிய அளவிலான விவசாயிகளின் போராட்டத்தின் 16ம் நாளில் டிசம்பர் 11ம் தேதி இக்கூட்டம் நடைபெற்றது. “விவசாயிகள் தோட்டம்“ என்ற பெயரில் டிசம்பர் 8ம் தேதி ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி புதிய வேளாண் திருத்த சட்டத்தை திரும்பப்பெறக்கோரி வருகின்றனர். ஸ்டிரீ முக்தி மோச்சா அந்தோலன் சம்பார்க் சமிதி என்ற 41 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும் பெண்கள் அமைப்பு இந்தக்கூட்டத்தை ஒருங்கிணைத்திருந்தது.
தலைநகரில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவளித்து, தங்களின் ஒற்றுமையை காட்டும் வகையில் இருந்தாலும், கடன் மற்றும் சந்தை வசதிகள் போன்ற விவசாயிகளின் நீண்ட நாட்களாக நிறைவேற்றப்படாமல் இருந்த கோரிக்கைகளையும் அவர்கள் இதில் வலியுறுத்தினர்.
இந்த கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்ட கோரிக்கைகளுள், விவசாயிகள் மீது அவதூறு பரப்பி அவர்களை “தேச விரோதிகள்“ என்று அழைப்பதை நிறுத்த வேண்டும். பயிர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை வழங்க வேண்டும் என்ற விவசாயிகள் தேசிய கமிஷன் அல்லது சுவாமிநாதன் கமிஷனின் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்த வேண்டும் மற்றும் பரவலாக்கப்பட்ட கொள்முதல் வசதிகள் ஆகியவற்றை செய்துதர வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.