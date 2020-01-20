ସେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ବଳିଷ୍ଠ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଚର୍ବି ଓହଳିନି । ତେବେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୬୦ପାଖାପାଖି ହେବ, ତଥାପି ସେ ଓଡିଶାର ରାୟଗଡ଼ାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଜନ କରିବାପାଇଁ ଜମିରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ୨୦୦୧ର କଥା ଓ ସେତେବେଳକୁ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ତଥାପି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । ସେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗି ଓ ଲୟ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷକ ଥିଲା । ଆମର ଯାତ୍ରୀଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଓ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କାମ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖି ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ।
ଅନୁବାଦ: ଓଡ଼ିଶାଲାଇଭ୍