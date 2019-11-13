ଏହି ଚଳଚିତ୍ରକୁ ୬୩ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର, ୨୦୧୬, ଉତ୍ସବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଚଳଚିତ୍ର ଭାବେ ସିଲ୍ଭର୍ ଲୋଟସ୍ (ରଜତ କମଳ) ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ମହେଶ୍ୱର ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ନଦୀ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହର, ଯାହା ଇତିହାସରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ୧୮ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଇନ୍ଦୋର ପରି ଏକ ଉନ୍ନତ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଅହିଲ୍ୟାବାଇ ହୋଲ୍କର୍, ଏଠାରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଛି, ତଥାପି ମହେଶ୍ୱରୀ ଶାଢୀ ପାଇଁ ଏହି ସହରର ଖ୍ୟାତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଛି । ୨୦୧୨-୨୦୧୫ ମଧ୍ୟରେ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମହେଶ୍ୱରକୁ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ତନ୍ତୀ ପ୍ରବାସରେ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାବାଙ୍କି ଟାଉନ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ଏକ ସେକ୍ଟରର ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାର ବିପରୀତ। ଏହିପରି ଏକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରିବାରେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ। ସେମାନେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଟାଉନର ତନ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି ।
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଯୁବ ତନ୍ତୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବେ ।
ଅନୁବାଦ: ଓଡ଼ିଶାଲାଇଭ୍