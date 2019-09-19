ବିହାରର ସହର୍ସ ଜିଲ୍ଲାର ଖାଲୁଆ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ଖରାଦିନିଆ ଧାନ ବା ଗରମ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଚାଷକୁ ନିୟମିତ ବନ୍ୟା ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେଲେଣି। ଏହି ଫସଲ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଖାଲ ଜମି, ନଦୀପଠା ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ପାଣି ଜମି ରୁହେ ଏବଂ ତାହା ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ୟା ପ୍ଳାବିତ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଖରାଦିନିଆ ଧାନକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଅଧିକ ଅମଳ ଦିଏ। ଗରମ ଧାନ ଫେବୃଆରୀ ଆଖପାଖରେ ବୁଣାଯାଏ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ଅମଳ ହୁଏ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ନଗଦ ଅର୍ଥ କାମ ନଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଏ।