SANGUR, PUNJAB|
THU, OCT 14, 2021
ଦେଶର ଶୋଷଣର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଇଟାଭାଟିରେ
ସାରା ଭାରତରେ ଇଟାଭାଟିଗୁଡିକ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ ଶୋଷଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରୀବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ଯେଉଁମାନେକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର, ସେମାନେ ଏହି ଇଟାଭାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ କୁଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେମାନେ ଯାହା ଆୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷର ବାକି ସମୟରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ଷେତରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କଠାରୁ ନେଇଥିବା ଅଗ୍ରୀମ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ(ଏବଂ ବିପୁଳ) ଇଟା ଗଢ଼ିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଗୁଡିକ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଇଟାଭାଟି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପରୀ କାହାଣୀ
Author
Translator
11. “ମୋ ପରିବାର ଏବେ କ’ଣ କରିବ?”
ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ବନୀତା ଭୋଏର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କାମ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ନାହିଁ-ଏବଂ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି।
10. ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାଲାବନ୍ଦ କାନ୍ଥରେ ଆଉ ଏକ ଇଟା
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁନି ତମାଳିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଇଟାଭାଟି ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ନେଇ ମନରେ ଅନେକ ଭୟ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଓଡିଶାକୁ ପଡିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢିବାକୁ ଆତୁରତା ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି
9. ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଭାଟିରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ଜୀବନ
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଇଟାଭାଟିରେ ଓଡିଶାର ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି- ତାଲାବନ୍ଦ କାରଣରୁ ଶୋଷଣ ପ୍ରବଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି – ସେମାନଙ୍କର ରାସନ୍ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି ଓ ସେମାନେ ଘରକୁ ବାହୁଡିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି
8. ବିରାମ ବିହୀନ ୧୦୪ କିଲୋମିଟରର ପଦଯାତ୍ରା
ଥାଣେ ଓ ପାଳଘରର ଇଟାଭାଟି ଶ୍ରମିକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ କୃଷି ଶ୍ରମିକ, କୋଭିଡ୍- ୧୯ ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପାର୍ଜନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ
7. ଖାଇବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ
କୋଭିଡ୍- ୧୯ ଯୋଗୁଁ ତାଲାବନ୍ଦ କାରଣରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଳଘର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଓ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବାକି ଅଛି – ଓ ଏହାସହିତ ସେମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି
6. ‘ଆମ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ପାଇଁ କିଛି କର’
ପାଳଘର ଜିଲ୍ଲାର ବୋତ୍ୟାଚି ୱାଡି ପଲ୍ଲୀରେ ବାସ କରୁଥିବା କତ୍କାରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ତଥା ଋଣ ବୋଝ ତଳେ ଦବି ରହିବା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନିଆ ବାସ୍ତବତା- ଓ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବାସରେ ଯାଇଥାନ୍ତି
5. କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଇଟାଭାଟି: ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା
ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି, ସଡ଼କ ପଥରେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଇଟାଭାଟିଗୁଡ଼ିକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି
4. କଟ୍କାରିମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଜଳୁଥିବା ତନ୍ଦୁର
ଜମି ନଥିବା ଏବଂ କାମର ଖୁବ୍ କମ୍ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଟ୍କାରୀ ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୭-୮ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଇଲା ଭାଟିଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନେ କମ୍ ମଜୁରିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିମଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉଣା ମଧ୍ୟ ମିଳେନାହିଁ।
3. କେବଳ ଅଧା ପେଟରେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଶ୍ରମିକ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଇଟା ଭାଟିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଏହି ହତାଶ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଭାଟି ମାଲିକ ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନେ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି - ଏବଂ କିଛି ମାସର ହାଡଭଙ୍ଗା ଖଟଣି ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ କରଜ ଧରି ଫେରନ୍ତି
2. ‘ଆମେ ଏବେ ନିଃସଙ୍ଗ ...’
ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଧରୁଆ ଦମ୍ପତି ଭାଗ ଚାଷୀ। କଠିନ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଟି ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନି।
ଅନୁବାଦ: ଓଡ଼ିଶାଲାଇଭ୍
Want to republish this article? Please write to [email protected] with a cc to [email protected]
Donate to PARI
All donors will be entitled to tax exemptions under Section-80G of the Income Tax Act. Please double check your email address before submitting.
PARI - People's Archive of Rural India
ruralindiaonline.org
https://ruralindiaonline.org/articles/ଦେଶର-ଶୋଷଣର-କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ-ଇଟାଭାଟିରେ