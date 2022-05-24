ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାନ୍ତାଳ ପ୍ରଗଣାର ଲେଟା ପାହାଡ଼ିଆ ଆମକୁ କିଛି ହାତ ତିଆରି ମୂଷା ଧରା ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ। ଗୋଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରପହରୀ ବ୍ଲକ ଘାଘରୀ ଗାଁର ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଏହି ଯନ୍ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ।
ଏସବୁ ଯନ୍ତାକୁ ଚାଷ ଜମି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ରଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରଖି ଆଦିବାସୀମାନେ ଅତି ସହଜରେ ମୂଷା ଧରନ୍ତି। ଆପଣ ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଥିବା ଯନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବାଉଁଶ ଓ ଶାଳ କାଠରେ ତିଆରି। ମୂଷା ଧରିବାକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ବି ଆପଣାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ୩ଟିକୁ ମୁଁ ୨୦୧୬ ନଭେମ୍ବରରେ ଘାଘରୀ ଯିବା ବେଳେ କଏଦ କରିଛି।