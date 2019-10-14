SANGUR, PUNJAB|
MON, OCT 14, 2019
ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ନଦୀମାନଙ୍କର ଜୁଆର ଓ ଭଟ୍ଟା
ସାରା ଭାରତରେ ନଦୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି-ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବନ୍ୟା ଆସେ, ସେମାନେ ଶୁଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନଦୀବନ୍ଧ ନିୟୁତ ନିୟୁତକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରେ। ଏହି ନଦୀ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ରେଖା, ଏକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକ ଦେଶାନ୍ତର ମାର୍ଗ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ। କୋସି, କ୍ରିଷ୍ଣା, ମୁରୀଗଙ୍ଗା, ଗୋଦାବରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ-ପରିର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣ ନଦୀକୂଳ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନା
Author
Translator
25. ଔରେ ପଲ୍ହେରି: ଭଙ୍ଗା ପୋଲ, ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଆଶା
୨୦୦୫ରେ ଏଠାକାର ଏକମାତ୍ର ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାହାପୁର ତାଲୁକାରେ ଥିବା ଏକ ନିଛାଟିଆ ପଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସ୍କୁଲ୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଏକ ଖସଡ଼ା କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚାଲି ବିପଦକୁ ବରଣ କରି ନିଅନ୍ତି ।
24. ‘ଯଦି ନଦୀ ପୁଣି ଥରେ ରାଗିଯାଏ କଣ ହେବ?’
ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳ ଖାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଟକରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଧୋଇ ନେଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବେ ସରି ଆସୁଥିବା ତେଜରାତି ସାମଗ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର ତାଳମେଳ ନଥିବା ସହାୟତା ଏବଂ ଆହୁରି ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କାରେ ତ୍ରସ୍ତ
23. କୋହ୍ଲାପୁର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଭିଣ୍ଡେୱାଡ଼େ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୋହ୍ଲାପୁର ଏବଂ ସାଙ୍ଗଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିକମ୍ରେ ୪୦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ୪୦୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ଫସଲ ହାନିର ସୀମା ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ।
22. ‘ବନ୍ୟା ଆମ ପାଟିରେ କାଦୁଅ ଦେଇଗଲା’
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏକ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆଦିଲାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ କପା ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କପା ଚାଷ କରିଥିବା ଦଳିତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଋଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ‘
21. ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପ୍ରାୟ ପାଣି ତଳେ ଥିଲା
କେରଳରେ ବନ୍ୟା ପରେ ସଫାସୁତରା କାମ ଚାଲିଛି । ଏ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ମୂଲ୍ୟବାନ ରେକର୍ଡ ଓ ବୁଝାମଣାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା । କାରଣ ଏ ସବୁ ବିନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ।
20. ବନ୍ୟାର ଉପରେ କେରଳର ମହିଳା ଚାଷୀ
ପ୍ରଳୟଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଆଗରେ ଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ବନ୍ୟାରେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। କରାଳ ମରୁଡିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ଛିଡା କରୁଥିଲେ କୁଡୁମ୍ବାଶ୍ରୀର ଅଗ୍ରଣୀ ମହିଳା ଚାଷୀ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏକତା।
19. ‘ଧୀରେ, ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା ପାଣି’
କେରଳରେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାରେ, ଆଲାପୁଝା ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଶିଶୁମାନେ । i
18. “ଆମ ଘର ଉଜୁଡି ଯାଉଛି, କାହାରି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ”
ଦଶକ ଦଶକ ଧରି, ଘୋରମରା ଦ୍ୱୀପ ଓ ସୁନ୍ଦରବନରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସାଗର ଦ୍ୱୀପକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନଦୀ ଓ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଭସାଇ ନେଉଛି। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି।
17. ପୋଲାଭରମ ବିରୋଧରେ ଆଶାର ପଦଯାତ୍ରା
ପୋଲାଭର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚିରାଭାଲିରୁ ଏଲୁରୁ ଯାଏଁ ଜୁଲାଇ ୧୦ରୁ ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବାସଚ୍ୟୁତ କରିବନି, ତାଙ୍କ ସଂପ୍ରଦାୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ।
16. ପିଡିପକାର ୧୦ ପରିବାର
ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶତାଧିକ ଗାଁକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବ। ପିଡିପକା ଗାଁର ଦଶଟି ପରିବାର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁନଃଥଇଥାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅତି କମ୍ରେ ଯାହା ମିଳବା କଥା, ତାହା ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
15. ଅବହେଳାରୁ ବନ୍ୟା
ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୋଲାଭରମ୍ କେନାଲର ବନ୍ୟାଜଳ ଯୋଗୁଁ ଇତୁକୁଲାକୋଟାର ବହୁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଘର ଓ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।
14. ‘ହଜିଗଲେଣି ଅନେକ ପରିବାର...’
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାତ୍ସା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଭୂମିହରାଇ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅଛୁଆଁବର୍ଗର ପରିବାରମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
13. ଧୁବ୍ରିର ବାଉଁଶ ଚିରାଳି
ଆସାମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଥିବା କୁଣ୍ଟିର ଦ୍ଵୀପ ନିବାସୀ ମଇନୁଦ୍ଦିନ୍ ପ୍ରମାଣିକ ଜଣେ ବାଉଁଶ ଚିରାଳି ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ସବୁଦିନ ଧୁବ୍ରି ସହରକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି କାରବାର ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦିନ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି ।
12. ଅଶାନ୍ତ ନଦୀ ମୁହାଣ
ବିଜୟୱାଡ଼ା ଓ ‘ନୂଆ’ ଅମରାବତୀ ଭଳି ନଦୀପାର୍ଶ୍ୱର ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ ତଟରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସଜୀବୀ ସଂପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଘର ଓ ଜୀବିକା ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।
11. ଚରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୀର ଡଙ୍ଗା
ଆସାମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଚଲାକୁଡ଼ା ଦ୍ୱୀପରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଈଚାଷ ଏକମାତ୍ର ଜୀବିକା - କିନ୍ତୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଉପରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରିହାତି ଉଠିଯିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢିଯାଇଛି
10. ଚାର୍ରେ ସୌରଶକ୍ତି
ବୀର୍ସିଂ ଚାର୍ର ତିନୋଟି ଗାଁ ନିକଟରେ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଲେ, ଏବଂ ଏହା ଆସାମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଥିବା ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଲୁକା ଦୀପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି।
9. ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଖାଇଗଲା
ଆସାମର ସୋନ୍ତାଳି ଚାର୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାଣିଖଇତି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ୧୯୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୮୫ଜଣ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ତାରିକ୍ ଅଲ୍ଲିଙ୍କ ଆବାସରେ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
8. ନଈରୁ ଥାଳିକୁ: ସୁନ୍ଦରବନର ବାଘୁଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଯାତ୍ରା
ସୁନ୍ଦରବନର ଗାଉଁଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବାଘୁଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଯାଆଁଳ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ଲାଭବିହୀନ ଏବଂ ଅରୁଚିକର କାମ, ଯଦିଓ ବିକ୍ରୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚଢ଼ା ଦରର ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
7. ବାଲିଦ୍ୱୀପ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ
ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ଚାର୍ ବା ବାଲିଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କରେ ବାସ କରୁଥିବା ୨୪ ଲକ୍ଷ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହାସନ ଅଲ୍ଲୀ ଜଣେ। ସେମାନେ କୌଣସି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ବାଲିଦ୍ୱୀପରେ ରୁହନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଘର ବଦଳାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ।
6. ପାଣି ଆସେ, ପାଣି ଯାଏ
ଉତ୍ତର ବିହାରରେ ଲୋକମାନେ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଯଦିଓ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟାର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେନୁ ଦେବୀ କୁହନ୍ତି ପାଣି ବଢ଼ିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର କାରଣ
5. ବନ୍ୟା ସହ ବଞ୍ଚିବା
ସାରାବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଅଂଶରେ କୃଷକମାନେ କମ୍ ପାଣିରେ କାମ ଚଳାଇବା ଶିଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ବିହାରର ବିନୋଦ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ନିୟମିତ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି
4. ଜାହାଙ୍ଗିର’ଙ୍କ କାହାଣୀ
ଉତ୍ତର ବିହାରରେ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତ କୋଶି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ସଂଘର୍ଷର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଛି, ଏହା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହୋଇଛି ଓ ଘୋଙ୍ଗେପୁର ଓ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ।
3. ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସନ୍ତରଣ
ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଖରାଦିନେ ମଇଁଷିମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ନୂଆ ଚରାଭୂଇଁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସନ୍ତି।
2. ସଙ୍ଗୀତ ସହ ଡଙ୍ଗା ମରାମତି
କେରଳର ଆଲାପୁଝାରେ ଖୁବ୍ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ସମୟରେ ମରାମତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି
1. ମାଛ ଉପରେ ଅଧିକାର, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ
“ଡଙ୍ଗାଗୁଡିକ କାହିଁକି ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆମ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି?”
Want to republish this article? Please write to [email protected] with a cc to [email protected]
Donate to PARI
All donors will be entitled to tax exemptions under Section-80G of the Income Tax Act. Please double check your email address before submitting.
PARI - People's Archive of Rural India
ruralindiaonline.org
https://ruralindiaonline.org/articles/ଗ୍ରାମୀଣ-ଭାରତର-ନଦୀମାନଙ୍କର-ଜୁଆର-ଓ-ଭଟ୍ଟା