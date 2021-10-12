ଅନୁବାଦ: ଓଡ଼ିଶାଲାଇଭ୍
SANGUR, PUNJAB|
TUE, OCT 12, 2021
ଗ୍ରମୀଣ ଭାରତର ଢୋଲର ତାଳ
ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ଅଂଚଳରେ ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପୋଙ୍ଗ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଢୋଲ, ଢୋଲ୍ଲୁ, ଥାପ୍ପୁ, ଢୋଲକ ଇତ୍ୟାଦି ବାଜା ବଜାଯାଇଥାଏ। ପରୀ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଲିଂଗଗତ ଏବଂ ଜାତିଗତ ବିଭେଦକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ
Author
Translator
17. ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସେବାରେ ଢାକି
ଚଳିତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଅଗରତାଲାର ଢାକିମାନଙ୍କର ଡ୍ରମ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ବାଦକମାନେ ସାଇକେଲ୍ ରିକ୍ସା ଚଳାନ୍ତି ବା ବୁଲା ବିକାଳି ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି । ଏମାନେ ଚାଷ କାମ, ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି
16. ପେରୁଭେମ୍ବା : ନିଜର ତାଳ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି କରୁଛି ସଂଘର୍ଷ
କୋଭିଡ-19 ଲକଡାଉନରେ ବିକ୍ରି ନହେବା, ଏବଂ ନିଜ ମୃଦଙ୍ଗ ଲାଗି କଞ୍ଚା ଚମଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ କେରଳର ପେରୁଭେମ୍ବା ଗ୍ରାମର କଡ଼ଚୀ କୋଲ୍ଲନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଆୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ
15. ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଚାହିଦା କମିଥିବା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥିବା ଢାକିମାନେ
ଗ୍ରାମୀଣ ବଙ୍ଗଳାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଲକାତାରେ ଏହି ଋତୁ କଷ୍ଟର ସମୟ ହୋଇଛି
14. ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ: ଲକଡାଉନରେ ପାରାଇ ବାଦନ, ଲାଇଭ!
ପାରାଇ କଳାକାର ମଣିମାରାନ ଓ ମାଗିଝିନୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜରିଆରେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ କୋଭିଡ-19 ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।
13. କାସରଗୋଡ଼ର ବାଉଁଶ ଢୋଲବାଦକ
କେରଳର ପରପ୍ପା ଗାଁରେ ମାଭିଲନ୍ ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ପୁରୁଷମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘ଘାସ’ରେ ଢୋଲ ବଜାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ବାଦ୍ୟକାରମାନେ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଦିନ ମଜୁରିଆ ।
12. ଅଛୋଟିରେ ନାଚ ପାଇଁ ବାଜା
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦଳିତ ସଂପ୍ରଦାୟର ବାଦ୍ୟକାରମାନେ ରାୟପୁରର ଏକ ଚୌଛକିରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଓବିସି ନୃତ୍ୟ ଦଳଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି
11. ‘ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଝରଣାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେବତା’
ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ର ଆଦିବାସୀମାନେ ୨୦୧୩ରେ ଏକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପୈତୃକ ଜମି ପ୍ରତି ବିପଦ ଜାରି ରହିଛି। ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ନିୟମଗିରି ମହୋତ୍ସବରେ କବି ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ରାଜକିଶୋର ସୁନାନି ଏ ସଂପର୍କରେ ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ ।
10. ହେସରଘଟ୍ଟାରେ ଡୋଲୁ ନୃତ୍ୟ
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଉପନଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କିଶୋରୀ ଏକ କନ୍ନଡ଼ ଡ୍ରମ ଓ ନୃତ୍ୟ କଳାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁକି ପୂର୍ବରୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା । ଏଠାରେ ଥିବା ଭିଡିଓରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସେହି ଦଳ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଓ ତାଳର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ।
9. ଆମେ ଯାହା କରୁ, ମହିଳା, ଭିଡିଓଜୋନ୍
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଲୋଚନା, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଏବଂ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଜାତିଗତ ପକ୍ଷପାତ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରି ବିହାରର ଧୀବ୍ରା ଗାଁର ୧୦ ଜଣ ଦଳିତ ମହିଳା ଏକ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ସେମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଧୂନ୍ରେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ।
8. ମୁନସିଆରୀରେ ମହିଳା ହୋଲିର ମୁର୍ଚ୍ଛନା
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କୁମାଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ନାଚିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୀତକୁ ପାହାଡ଼ରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ କରାଇବାର ସମୟ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ପରୀ ସିରିଜ୍ ଲାଗି ଏକ ଫଟୋ କାହାଣୀ
7. ଚକଗୁଡିକ ଉପରେ ଢୋଲ
ଶ୍ରୀଲାଲ ସାହାଣି ଦିନରେ ଜଣେ ମାଛ-ବିକାଳୀ ଓ ରାତିରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତକାର ଅଟନ୍ତି - ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ, ସେ ହାତ ଛାଡି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ପଛପଟେ ଢୋଲ ଓ ଗିନି ବଜାଉଥାନ୍ତି
6. Bringing them to school singing and drumming
In Mawaiya Uparhar village in Uttar Pradesh, a student-led procession to promote the education of girls gave Mamta Nishad a chance to study further
5. Dawandi
A village crier in Solapur spreads messages to the beats of a drum
4. ଢୋଲ, ବ୍ୟାଗ୍ପାଇପ୍ ଏବଂ ଛୋଲିୟା ନୃତ୍ୟ
ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଗପାଇପର ସଂଯୋଜନ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଛୋଲିୟା ନୃତ୍ୟଦଳ
3. ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଢୋଲ ଶବ୍ଦ
କଟ୍ଟାଇକ୍କୁଟ୍ଟୁ ଗୁରୁକୁଲମ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ବାଳିକା ମୃଦଙ୍ଗମ ବଜାଉଛନ୍ତି
2. ପଙ୍ଗ୍
ମଣିପୁରର ମୈତେଇ ସଂପ୍ରଦାୟର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଢୋଲ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଂଗୀତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ
1. Kali dances – Thappattam
Watch Kali Veerapadran – perhaps the only male dancer who has mastered the classical dance form Bharatanatyam, as well as three ancient Tamil folk dance forms – in a riveting performance
Want to republish this article? Please write to [email protected] with a cc to [email protected]
Donate to PARI
All donors will be entitled to tax exemptions under Section-80G of the Income Tax Act. Please double check your email address before submitting.
PARI - People's Archive of Rural India
ruralindiaonline.org
https://ruralindiaonline.org/articles/ଗ୍ରମୀଣ-ଭାରତର-ଢୋଲର-ତାଳ