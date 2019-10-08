ଆଶାର ଦୀପ, ହତାଶାର ମହାସାଗର
କେରଳରେ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ଓଖି ବାତ୍ୟାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ବଡ଼ଦିନ- ଏବଂ ଏବେ ନୂଆବର୍ଷ-ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୌକିକ ହେବ
SANGUR, PUNJAB|
TUE, OCT 08, 2019
Author
କଡାଲ୍ ଓସାଇ, ତାମିଲ୍ନାଡୁର ରାମନାଥପୂରମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ପାମ୍ବନ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ, ଯାହା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ତିନି ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି
ଋତୁକାଳୀନ ମାଛ ଧରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଛଧରାଳୀମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଜନଶୂନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଟ୍ରଲରମାନେ ସେଠାରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି । ଏହାଯୋଗୁ ବାଧ୍ୟହୋଇ ହୁଏତ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ।
ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ-ନାଗପୁର ସମୃଦ୍ଧି ରାଜପଥର ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଲ ସେମାନଙ୍କ ପଡ଼ା ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଠାଣେ ଜିଲ୍ଲାର ଚିରାଡ଼ପାଡ଼ା ଗାଁ ବାହାରେ ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିଆସୁଥିବା ଚାରିଟି କଟକରି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ହୁଏତ ଅବିଳମ୍ବେ ସେମାନଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଏବଂ ଜୀବିକା ହରାଇବେ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା କାରଖାନା ଯୋଗୁଁ ମାଛଧରା ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସଂଘର୍ଷରତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ ଅବିଷ୍ୟତ ରହିଛି
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜମି ଏବଂ ଜୀବିକା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେଉଛି ।
ଗୋଆର କଳାଙ୍ଗୁଟେ ଗ୍ରାମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ପରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଟ୍ରଲର୍ କାରଣରୁ ସେଠାରେ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା କିଭଳି ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, କାହିଁକି ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଓ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆକ୍ୱା ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ୫୦,୦୦୦ ଲିଟର ପ୍ରଦୂଷିତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଗୋଣ୍ଟେରୁ ଡ୍ରେନ୍କୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି ଲଢେଇ ଚାଲିଛି।
ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଧନୁଶକୋଡ଼ିକୁ ଭୂତ ସହରରେ ପରିଣତ କରିଥିବା ବାତ୍ୟାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ବି ୪୦୦ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷର ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ କାଟିଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି।
କେରଳରେ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ଓଖି ବାତ୍ୟାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ବଡ଼ଦିନ- ଏବଂ ଏବେ ନୂଆବର୍ଷ-ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୌକିକ ହେବ
ବିଜୟୱାଡ଼ା ଓ ‘ନୂଆ’ ଅମରାବତୀ ଭଳି ନଦୀପାର୍ଶ୍ୱର ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ ତଟରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସଜୀବୀ ସଂପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଘର ଓ ଜୀବିକା ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣାର ଗ୍ରାମଗୁଡିକରେ କରାଯାଉଥିବା ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ, ଯଦିଓ ଏହି ବେପାରରେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ପରିମାଣର ଆୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଚାଷୀମାନେ ମାଛଗୁଡିକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଳି ‘ଲାଳନପାଳନ’ କରିଥାନ୍ତି ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନନ୍ଦୀଭଦା ମଣ୍ଡଳରେ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ମାଛ ପୋଖରୀରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କାମ ନାହିଁ। ରୋଜଗାର ଡୁବି ଯାଉଛି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢୁଛି।
କେରଳର କୋଚି ଦୁର୍ଗଠାରେ ଉପକୂଳରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ସିଗ୍ନେଚର୍ ଲିଫ୍ଟ ଜାଲ -–ବା ‘ଚାଇନିଜ୍ ମାଛ ଧରା ଜାଲଗୁଡିକ’ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକଣରୁ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ ।
ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇର ମଧ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଛୋଟ ଧୀବର ପଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା କୋଲି ପରିବାରଗୁଡିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି – ଜାଲରେ ପଡିଥିବା ମାଛଗୁଡିକୁ କୂଳକୁ ଆଣିବା, ମାଛଗୁଡିକୁ ବାଛି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା, ସେଗୁଡିକୁ ଶୁଖେଇବା ଓ ଜାଲଗୁଡିକର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ।
ସୁନ୍ଦରବନର ଗାଉଁଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବାଘୁଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଯାଆଁଳ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ଲାଭବିହୀନ ଏବଂ ଅରୁଚିକର କାମ, ଯଦିଓ ବିକ୍ରୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚଢ଼ା ଦରର ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ସୁନ୍ଦରବନର ‘ମଉଲି’ ବା ମହୁ ସଂଗ୍ରାହକମାନେ ଘନ ଓ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି- କୁମ୍ଭୀର, ବାଘଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହୁକୁମ ମଧ୍ୟ ମାନିଥାନ୍ତି ।
“ଡଙ୍ଗାଗୁଡିକ କାହିଁକି ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆମ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି?”
Want to republish this article? Please write to [email protected] with a cc to [email protected]
All donors will be entitled to tax exemptions under Section-80G of the Income Tax Act. Please double check your email address before submitting.
PARI - People's Archive of Rural India
ruralindiaonline.org
https://ruralindiaonline.org/articles/ଗଭୀରରେ-ଭାରତର-ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ-ସମୁଦାୟ