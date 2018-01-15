ପୋଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା କମ୍ପାନି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଜନତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା।
ଶୁଣାଣିର ଔପଚାରିକ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏହା କହି ପଡ଼ିଆରେ ଧାରଣାରେ ବସିରହିଲେ।
“ଲୋକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ଯୋଗୁ ଏହା ବାତିଲ ହେଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ” ସେମାନେ ଏହା ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଆନ୍ଦୋଳନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ କିଛି ମିନିଟ୍ ତଳେ ଗୋଟିଏ ନିଆଁଲିଭା ଇଞ୍ଜିନ ଟାଣିଆଣି ସେଠାରେ ରଖିଥିଲା।
ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଜନଶୁଣାଣି ବାତିଲ ହେଲା। ଏହାପରେ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ୮ଟା ୫୪ ହୋଇଥିଲା। ୯୦ ମିନିଟ୍ ତଳେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏଠାରେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର କୋଇଲା ସମୃଦ୍ଧ ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବଳ ଜନିତ ସଂଘର୍ଷ ଏକ ତୀବ୍ର ଓ ଅସମାହିତ ଘଟଣା ହୋଇରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସହରୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଗ୍ରାମାଂଚଳ କିମ୍ବା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଭଳି ବୁଣାଯାଇଥିବା ସଂଘର୍ଷର ସୂତ୍ରପାତ ହେଉଛି ।
ଏଯାବତ୍ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବଂଚନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି ଓ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଥିବା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଚାହିଦାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପ୍ରତି ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ଓ କ୍ରମାଗତ ବିରୋଧ ଏବଂ ଜାଳେଣୀ ସଙ୍କଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି।
ଗ୍ରାମାଂଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ନିଗମର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ସଂସ୍ଥାର ଯଶ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦା ଭିତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯୋଜନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ କୋଇଲା ଖଣିକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନିଆଯାଉ, ଯେଉଁଠି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ରେ ପରିବେଶଗତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିରୋଧକୁ ଅଣଦେଖା ଏବଂ ପରେ ଅନିଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର, କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ଏଭଳି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଘଟି ଆସିଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥାଇ, ସର୍ବାଧିକ କୋଇଲା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଗନ୍ତାଘରରେ ଆନୁମାନିକ ୧୨୦ଲକ୍ଷ ଟନ୍ କୋଇଲା ରହିଛି ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ୪୮ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଖଣିଜସମ୍ପଦ ୯ଟି ଗ୍ରାମର ୭୫୦୦ଏକର ଜମିରେ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ୧୦ହଜାର ଲୋକ ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିକାଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିଣତ କରିଛି।ଦକ୍ଷତା ଓ ସମ୍ବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର।
ମାଛକଟା କୋଇଲା ବ୍ଲକରୁ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟତାକାର ଭାବରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କୋଇଲା ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖଣି ୨୦୦୬ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଶକ୍ତି କମ୍ପାନି ମହାଗୁଜ କୋଲିୟାରିଜ ଲିମିଟେଡକୁ ଏହା ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି, ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଜଳଭାଗ ଖଣି ଖନନ ଓ ସହରାଂଚଳ ଭାରତର ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି, ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା।
“ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରର ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଲଗାଉଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଜମି ହରାଇ କୋଇଲା ଖଣି ବାହାରକୁ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଥାପିତ କଲୋନିରେ ଗରମରେ ସଢୁଥିବୁ। କାହିଁକି?” ଶୁଣାଣିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଚ୍ଛକଟାର ଜଣେ ଚାଷୀ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ।
(ଅନୁଗୁଳରେ ପରିଚାଳିତ ଅଧିକାଂଶ କୋଇଲା ଖଣି କମ୍ପାନି ଓ ଶିଳ୍ପ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୪୦ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଛୁଇଁଯାଏ ।)
୨୦୧୦ରେ ଏକ ବ୍ଲକ ଆରମ୍ଭ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ କମ୍ପାନି ଆଦାନି ଏଂଟରପ୍ରାଇଜେସ ଲିମିଟେଡ ସହ ମହାଗୁଜ କୋଲିୟାରୀଜ ଲିମିଟେଡ୍ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବେଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ରେ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଧ୍ୟାନ ରିପୋର୍ଟ ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଆଦାନି ଜଣାଇ ନଥିଲେ।
ମୋ ଫୋନକଲ୍, ମେସେଜ ଓ ଇମେଲର କମ୍ପାନି ଏହିଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ଭ୍ରମଣରେ ଅଛନ୍ତି। ୧୦ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା।