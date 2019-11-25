ଛତିଶଗଡ଼ର ଉତ୍ତରରେ ରହିଥିବା କୋରବା ଏବଂ ସୁରଗୁଜା ଜିଲ୍ଲାରେ ହସଦେଓ ଅରଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ବର୍ଷ ତମାମ ପ୍ରବାହିତ ବାରମାସୀ ଜଳ ସ୍ରୋତ, ଦୁର୍ଲଭ ବୃକ୍ଷରାଶି ଏବଂ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ହାତୀ, ଚିତାବାଘ ଓ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଛି।
କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୂର ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ଯାହାର କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିସ୍ତୃତ କୋଇଲା ଖଣି। କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଠାବ ହୋଇଥିବା ଏହି ହସଦେଓ ଅରଣ୍ଡ କୋଲଫିଲ୍ଡ ପାଖାପାଖି ୧୮୭୮ ବର୍ଗକିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୃତ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏକ ବିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକଟନର କୋଇଲା । ଏହି ସମଗ୍ର ଜାଗା ଭିତରୁ ୧୫୦୨ ବର୍ଗକିଲୋମିଟର କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି |
ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି କୋଇଲା ଖୋଳିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ଷୀପ୍ର କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିଗମମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେଠାକାର ଲୋକ ଓ ସଂପ୍ରଦାୟ ମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିବା ଶକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
କୋଇଲା ଖଣି ଖନନର ବିବାଦୀୟ ବିଲ ରାଜ୍ୟସଭା ଦ୍ୱାରା ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ନହେବା ପରେ ,ସରକାର ୯୦ରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ଖଣି ଥିବା ଭୂମି ଓ ଜଙ୍ଗଲର ନିଲାମ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ ସହ କୋଇଲା ଖଣିର ଘରୋଇ(ବାଣିଜ୍ୟିକ) କଂପାନୀମାନଙ୍କୁ କୋଇଲା ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୦୧୪ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରେ ପୁନର୍ବାର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ |
୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୪ରେ ଏହା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା ଯାହାକି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ଆଇନ, ୨୦୧୩ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉଚିତ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଧିକାରର ବିଧାନର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ସମ୍ମତି ଓ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି।
ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟ ଓ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ହେଉଥିବା ଖଣି ଖନନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ପରିବେଶ ଓ ଆଦିବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ବଳ କରି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏହି ଜମିଗୁଡିକୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ନିଗମମାନଙ୍କୁ ଲିଜ ଆକାରରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିଲାମ ଡକାଇଛନ୍ତି।
ହାସେଦୋ ଆରଣ୍ଡରେ ଗଣ୍ଡା ସଂପ୍ରଦାୟର କିଛି ମୂଳ ନିବାସି ଖଣି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବାକୁ ଥିବା ବିପଦକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ |
ଡିସେମ୍ବର ମାସର ମଝିରେ, ପାଖାପାଖି ୧୬ଟି ଗ୍ରାମର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ଗ୍ରାମ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ,ତାଙ୍କ ନିଜ ଜମିଗୁଡିକୁ ଖନନ ନିଗମକୁ ନଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ସଭାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରିଛନ୍ତି ।
ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଇଏସଏ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟି ଆଇନ ଆଦିବାସୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଭିତ୍ତିକରି ନିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡିକ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମତିର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ।