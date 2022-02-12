આ પેનલ ગ્રામીણ મહિલાઓ દ્વારા કરવામાં આવતા વિવિધ કામોની વિશાળ શ્રેણી દર્શાવતા વિઝિબલ વર્ક, ઈનવિઝિબલ વુમન, ફોટો પ્રદર્શનનો એક ભાગ છે. આ તમામ ફોટોગ્રાફ્સ પી. સાંઈનાથ દ્વારા 1993 અને 2002 ની વચ્ચે ભારતના 10 રાજ્યોમાંથી લેવામાં આવ્યા હતા. ઘણા વર્ષો સુધી દેશના વિવિધ ભાગોમાં ફરી ચૂકેલ આ મૂળ પ્રદર્શનનું પારી (PARI) એ અહીં સર્જનાત્મક રીતે ડિજિટાઈઝેશન કરેલ છે.
કાદવ, માતાઓ, 'માનવ કલાકો'
આંધ્રપ્રદેશના વિઝિયાનગરમમાં ભૂમિહીન મજૂરોને સવારે 7 વાગ્યા પહેલા મળવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. તેની પાછળનો વિચાર હતો દિવસભર તેઓ શું કામ કરે છે તે જોવા-જાણવાનો. જોકે અમે મોડા હતા. 7 વાગ્યા સુધીમાં તો મહિલાઓ ત્રણ કલાક કામ કરી ચૂકી હતી. જેમ કે તાડના વૃક્ષો વચ્ચેથી પસાર થઈને ખેતરોમાં આવતી મહિલાઓ અથવા તેમની સાથી મહિલાઓ કે જેઓ પહેલેથી જ કામના સ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને કાંપવાળા તળાવના તળિયે જમા થયેલ કાદવ હટાવી રહી છે.
મોટાભાગની મહિલાઓએ રસોઈ, વાસણો સાફ કરવાનું, કપડાં ધોવાનું અને બીજા કેટલાક ઘરેલુ કામકાજ પૂરા કરી લીધા હતા. તેઓએ બાળકોને શાળાએ મોકલવા માટે તૈયાર પણ કર્યા હતા. પરિવારના તમામ સભ્યોને ખવડાવ્યું હતું. અલબત્ત મહિલાઓએ હંમેશની જેમ એ બધા ખાઈ લે એ પછી છેક છેલ્લે ખાધું હતું. એ સ્પષ્ટ છે કે સરકારની એમ્પ્લોયમેન્ટ એશ્યોરન્સ સાઈટ (સરકારના રોજગારની બાંયધરી આપતા કામના સ્થળો) પર પુરૂષોની સરખામણીએ મહિલાઓને ઓછું મહેનતાણું આપવામાં આવે છે.
એ પણ સ્પષ્ટ છે કે અહીં પુરુષો અને મહિલાઓ બંને માટે લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે. કેરળ અને પશ્ચિમ બંગાળ જેવા રાજ્યોને બાદ કરતા આખા દેશમાં આ જ પરિસ્થિતિ છે. તદુપરાંત દરેક જગ્યાએ મહિલા શ્રમિકોને પુરૂષોની સરખામણીએ અડધું કે બે તૃતીયાંશ ભાગનું મહેનતાણું જ ચૂકવવામાં આવતું હોવાનું જણાય છે.