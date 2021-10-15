ਉਸ ਰਾਤ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਖਿਸਕ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ।
ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਵੱਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਬਾਕੜੇ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ 4-5 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਕੰਨ ਪਾੜ੍ਹਵੀਂ ਗੜਗੜ ਦਾ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਭਕ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲ੍ਹੋਤੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਖ ਦੇ ਫ਼ਰੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਮਲ਼ਿਆਮੇਟ ਹੋ ਗਏ।''
ਮੀਰਗਾਓਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਟਣ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਸਹਯਾਦਰੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲ਼ਾ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੀਰਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੂ-ਫਿਸਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਤਾਂ ਅਨੀਤਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 7 ਸਾਲਾ ਭਤੀਜਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 80 ਸਾਲਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਬਾਕੜੇ ਸਨ।
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਬਚਾਅ ਦਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੀਕਰ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਕੋਇਨਾਨਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਰਗਾਓਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੋਇਨਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।