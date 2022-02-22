“ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ [ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ] ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ,”ਰੇਖਾ ਕੁੰਭਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰਹੀ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਘੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਬੱਸ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ਼ਦੀ।
ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹੀ ਘੜੇ ਇਸ ਘੁਮਿਆਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹੀ ਬਸਤੀ ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਮਤਰੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘੜੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।"
ਉਦੋਂ ਹੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰੀ ਕੁੰਭਕਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਛਿੱਕੂ ਟਿਕਾਈ ਕੁਮਹਾਰਪਾੜਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ਼ ਗਈ।ਅੱਠ ਘੜੇ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਠ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲ਼ੀਓ-ਗਲ਼ੀਏ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲ਼ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੌਲ਼ ਅਤੇ 500ਰੁਪਏ ਨਾਲ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?"
ਕੁਮਹਾਰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁਮਹਾਰਪਾੜਾ ਦੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਘੜਾ 50-70 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 200 ਤੋਂ 700 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਘੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਅ ਘੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਆਮ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਲਈ ਦੀਵੇ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਘੜੇ, ਕੁੱਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਮੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਘੁਮਿਆਰ (ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਨਹੀਂ) ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਲ਼ਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 150-200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ।