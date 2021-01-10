“আমি কাম কৰো, সেইবাবে আপোনালোকে খাবলৈ পায়”, পুণে জিলাৰ খেড় তহসিলৰ এগৰাকী কৃষক কৃষ্ণাবাই কাৰলে কয়। তেওঁৰ এই বাক্যশাৰী চৰকাৰক মনত পেলায় দিয়াৰ বাবে আছিল। চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা তিনিওখন নতুন কৃষি আইন বিনা চৰ্তত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী জনোৱা অসংখ্য কৃষকসকলৰ মাজত কৃষ্ণাবাইও এজন। দেশত অব্যাহত থকা কৃষকসকলৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই ১১ ডিচেম্বৰত পুণেৰ এখন সভাত তেওঁ বক্তব্য দিছিল।
কৃষক আৰু বিশেষকৈ খেতিৰ লগত জড়িত থকা মহিলাৰ ওপৰত নতুন আইনৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সমগ্ৰ জিলাৰ সকলো মহিলা কৃষক, কৃষিশ্ৰমিক আৰু কৰ্মকৰ্তাসকল পুণে চহৰত সমবেত হৈছিল।
যদিও মহিলাসকলে কৃষিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে- অতি কমেও ৬৫.১ শতাংশ মহিলা কৃষিত কৃষক অথবা কৃষি শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰে ( লোকপিয়ল ২০১১)- কিন্তু তেওঁলোকক কৃষক হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া নহয় আৰু প্ৰায়ে তেওঁলোকক পৰিয়ালৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হয়। পুণেৰ সভাত কৃষকসকলে কয় যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৃষকৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰতি ভাবুকি থকা আইনখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মহিলাসকলক কৃষক হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া উচিত। দাউণ্ড তহসিলৰ এগৰাকী কৃষক আশা আটোলে কয়- “মহিলাই অকল কামে নকৰে, বৰং পুৰুষসকলতকৈ বেছি সময় কাম কৰে।”
৮ ডিচেম্বৰত কৃষকসকলৰ কিষাণ বাগ নামেৰে এখন ফৰাম গঠন কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ ১৬ দিনৰ দিনা ১১ ডিচেম্বৰত নতুন আইনসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী কৰিছিল। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মহিলা সংগঠনসমূহৰ ৪১ বছৰীয়া পুৰণি গোট স্ত্ৰী মুক্তি আন্দোলন সম্পৰ্ক সমিতিৰ দ্বাৰা এই সভাখনৰ আয়োজন কৰা হৈছিল।
প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সহমত প্ৰকাশ কৰি কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী যেনে ঋণ আৰু বিপণনৰ সুবিধা দিয়াৰ দাবী পুনৰ উণ্থাপন কৰে।সভাত দাবীৰ এখন তালিকা ঘোষণা কৰি তেওঁলোকে কয় যে কৃষকসকলক ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী আখ্যা দি বদনাম কৰা বন্ধ কৰিব লাগে। তেওঁলোকে লগতে চৰকাৰে শস্যৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য( এম এছ পি) আৰু বিকেন্দ্ৰীকৃত বিক্ৰীৰ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি আয়োগ (বা স্বামীনাথন আয়োগ)ৰ পৰামৰ্শাৱলী কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে দাবী কৰে।