জি. জনাৰ্দন ৰেড্ডীৰ কাৰণে জীৱনটো কেতিয়াও এনেকুৱা নাছিল।
৪২ বছৰ বৰ্ষীয় খনিৰ ব্যৱসায়ী আৰু কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ বিজেপি মন্ত্ৰীয়ে বেংগালুৰুৰ পৰা ২৯০ কিলোমিটাৰ দূৰৰ খনিজ সম্পদত চহকী জিলা বেল্লাৰীৰ পৰা লোৰ আকৰ ৰপ্তানী কৰি টকাৰ পাহাৰ গঢ়িছে।
এদিনাখন ৰাতিপুৱা বেল্লাৰী পৌৰনিগম ৩৫ জনীয়া সদস্যৰ দলটোৰ দুজন বিৰোধী দলৰ সদস্যক বাহিৰ কৰি নিগমটোক সম্পূৰ্ণ গেৰুৱা কৰিবলৈ চঞ্চল কিন্তু পৰিপাটি কাপোৰ পিন্ধা ৰেড্ডীয়ে কয়, “যোৱা পাঁচটা বছৰত কিমান টকা ঘটিছো মই নাজানো… মই কুৰাপ্পাহত (চুবুৰীয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত) ২০ হাজাৰ কোটি টকাৰ তীখাৰ প্ৰকল্প এটা নিৰ্মাণ কৰি আছো।”
ক্ষমতালৈ অহাৰ কেইসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে ৰেড্ডীয়ে খননৰ নীতি এখনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিলে য’ত তেনে আবেদনকাৰীকহে নতুনকৈ খননৰ লীজ দিয়া হ’ব যিয়ে “মূল্য সংযোজন” কৰিব পাৰে।
আন অৰ্থত, তেওঁৰ দৰে উদ্যোগীৰ কথাকে তেওঁ ক’লে।
“মোৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্ৰায় ১,৫০০ কোটি টকা হ’ব,” ৰেড্ডীয়ে কয়।
সেয়া বেল্লাৰীৰ ১৫ লাখ ভোটাৰৰ ৫০ শতাংশৰ পূঞ্জীভূত মুঠ আয়তকৈ বেছি হ’ব আৰু এয়া এজন পুলিচ কনিষ্টবলৰ পুত্ৰ যিয়ে ১৯৮৯ত বন্ধুৰ সৈতে লগ লাগি ৩৫ হাজাৰ টকাৰে বিত্তীয় সঞ্চয়ৰ ফাৰ্ম খুলি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল, তেওঁৰ বাবে ইমানো বেয়া নহয়।
আজিৰ তাৰিখত ৰেড্ডীৰ সম্পত্তিৰ তালিকাত দুখন ব্যক্তিগত হেলিকপ্টাৰ, অসংখ্য বিলাসী গাড়ী আৰু বিশাল ৰাজনৈতিক শক্তি আছে কিয়নো তেওঁ নিৰ্বাচনৰ আগেয়ে নিজৰ দলটোৰ ভাগ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিছে।
১৯৯৯লৈ পিছপৰা জিলা বেল্লাৰীৰ ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰত কোনো চিন-মোকাম নাছিল, সেয়া কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গৰ দৰে আছিল। কংগ্ৰেছে স্বাধীনতাৰ দিন ধৰি লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ আহিছে আৰু চোনিয়া গান্ধীয়ে সুষ্মা স্বৰাজৰ বিৰুদ্ধে এই সমষ্টিটোতে জয়ী হৈ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল।
আজিৰ তাৰিখত কথাবোৰৰ ইমান বেছি পাৰ্থক্য নাই।
ৰেড্ডী আৰু তেওঁৰ ডাঙৰ ভায়েককে ধৰি জিলাখনৰ পৰা তিনিজন বিধায়ক ৰাজ্যিক কেবিনেটত আছে আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ হৰ্তা-কৰ্তা।
ৰেড্ডীৰ ডাঙৰজন ভায়েকে ২০০৪ত দলটোৰ প্ৰথমখন সংসদীয় আসন লাভ কৰিছিল আৰু ৰেড্ডীয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু স্থানীয় বিধায়ক জে. শান্তিৰ ভনীয়েকজনীয়ে পুনৰাই সেইখন আসন দখল কৰিব বুলি কৈছে।