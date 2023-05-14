পড়বে মনে পড়বে মনে এই আঙিনার কথা, পড়বে মনে পড়বে মনে তোমাদের কথকতা।
অচিন দেশের মাইয়া মাগো, দুদিনের অতিথি, পড়বে মনে পড়বে মনে আমাদের বাড়িটি।
Kachchh, Gujarat|
SUN, MAY 14, 2023
ফেলে আসা আঙিনা, ভিটে আর গাঁয়ের কথা
এই কচ্ছি গানে শুনুন এক অল্পবয়সি এক মেয়ের দাস্তান, বিয়ের পর সে তার জন্মভিটে ছেড়ে চলে যাচ্ছে
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পড়বে মনে পড়বে মনে এই আঙিনার কথা, পড়বে মনে পড়বে মনে তোমাদের কথকতা।
বিয়ের পর, বিষাদসিক্ত গান গাইতে গাইতে শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে চলেছে এক মেয়ে। গানের কথা ও সুরে ফুটে উঠছে পরিবার ও বন্ধুদের ফেলে আসার কষ্ট — এই দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরম্পরায় এমন দৃশ্য নিয়ত দেখি আমরা। বিয়ের আসরে এই জাতীয় গান গাওয়ার যে অনন্য রীতি, তা আমাদের সমৃদ্ধ শ্রুতিধারার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
আপাত দৃষ্টিতে এই ধরনের গানগুলি আকার ও বিষয়ের নিরিখে খুবই সাদামাটা, কিন্তু এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বহমান সেগুলি, একই সঙ্গে চলতে থাকে সংরক্ষণ ও আত্মীকরণ। সামাজিক ও লৈঙ্গিক —পরিচিতি নির্মাণের দুই আঙ্গিকের নিরিখে এই গানমালার ভূমিকা খুব বড়ো। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিবাহ কিন্তু নারীর জীবনে শুধুই একটি বিশেষ দিন নয়, এটা তার পরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে এক মাইলফলকও বটে। এৎ দিন তার স্মৃতি, পরিবার, বন্ধুত্ব ও আজাদির জীবন্ত রূপক হয়ে বেঁচেছিল যে উঠোন — ক্রমেই সে দূরে চলে যাবে, হয়ে উঠবে আগন্তুক। পরিচিত সবকিছু হাতছাড়া হওয়ার তিথি — সমাজের চোখে অবশ্য এটাই কাম্য। এর ফলে নারীর অন্তরে জন্ম নেয় একগুচ্ছ জটিল অনুভূতি।
এখানে যে গানটি পরিবেশিত হয়েছে, সেটি গেয়েছেন মুন্দ্রা তালুকের মৎস্যজীবী জুমা ভাঘের। ভদ্রেসর গ্রামের মুসলিম সমাজের মানুষ তিনি। এটি সেই ৩৪১টি কচ্ছগীতি সংকলনের অন্তর্গত, ২০০৮ সালে যেগুলি সুরবাণী নামের একটি কৌম-সঞ্চালিত বেতার প্রকল্পের আওতায় রেকর্ড করেছিল কচ্ছ মহিলা বিকাশ সংগঠন (কেএমভিএস)। সংকলনটি কেএমভিএস-এর থেকে পারির কাছে এসেছে। এই সকল গানে ফুটে ওঠে কচ্ছ অঞ্চলের বিস্তৃত সাংস্কৃতিক, ভাষাভিত্তিক ও সাংগীতিক বিরাসত। কচ্ছের মরুপ্রান্তরে ফিকে হয়ে হয়ে আসা সাংগীতিক ধারা সংরক্ষণ করাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।
এমনিতে যে উদ্বেগ ও আশঙ্কার কথা খোলাখুলি ব্যক্ত করা নারীর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে, সুর-তাল-ছন্দ মিশে তারা দিব্যি গান হয়ে বেরিয়ে আসে, দ্বিধার কোনও অবকাশই থাকে না।
કરછી
અંઙણ જાધ પોંધા મૂકે વલણ જાધ પોંધા (૨)
આંઊ ત પરડેસણ ઐયા મેમાણ. જીજલ મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
અંઙણ જાધ પોંધા,મિઠડા ડાડા જાધ પોંધા (૨)
આઊ ત પરડેસણ ઐયા મેમાણ, માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
આઊ ત વિલાતી ઐયા મેમાણ, માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
અંઙણ જાધ પોંધા મિઠડા બાવા જાધ પોંધા (૨)
આઊ તા રે પરડેસણ બાવા મેમાણ, માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
આઊ તા વિલાતી ઐયા મેમાણ, જીજલ મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
અંઙણ જાધ પોંધા મિઠડા કાકા જાધ પોંધા (૨)
આઊ તા પરડેસણ કાકા મેમાણ,માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
અંઙણ જાધ પોંધા મિઠડા મામા જાધ પોંધા (૨)
આઊ તા રે ઘડી જી મામા મેમાણ, માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા (૨)
આઊ તા વિલાતી ઐયા મેમાણ, માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
અંઙણ જાધ પોંધા મિઠડા વીરા જાધ પોંધા (૨)
આઊ તા રે પરડેસી મેમાણ, વીરા મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
અંઙણ જાધ પોંધા મૂકે વલણ જાધ પોંધા (૨)
આઊ તા રે પરડેસણ ઐયા મેમાણ, માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
આઊ તા વિલાતી ઐયા મેમાણ, જીજલ મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
આઊ તા રે ઘડી જી ઐયા મેમાણ,માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા (૨)
અંગણ યાદ પોધા મુકે વલણ યાદ પોધ
বাংলা
পড়বে মনে পড়বে মনে এই আঙিনার কথা, পড়বে মনে পড়বে মনে তোমাদের কথকতা,
অচিন দেশের মাইয়া মাগো, দুদিনের অতিথি, পড়বে মনে পড়বে মনে আমাদের বাড়িটি,
পড়বে মনে পড়বে মনে এই আঙিনার ব্যথা, পড়বে মনে পড়বে মনে দাদামশাইয়ের কথা (২)
অচিন দেশের মেয়ে গো দাদু, অতিথি আমার দাম, পড়বে মনে পড়বে মাগো এই আঙিনার নাম,
অচিন দেশের মাইয়া মাগো, দুদিনের অতিথি, পড়বে মনে পড়বে মনে আমাদের বাড়িটি,
মন-কেমনের উঠোন ওগো, রইল পড়ে বাওয়া, পড়বে আমার পড়বে মনে বাপের চাওয়া-পাওয়া (২)
আব্বা আমি অচিন দেশের, অতিথি আমার দাম, পড়বে মনে পড়বে মাগো এই আঙিনার নাম,
শোন রে জীজল্, শোন রে মাগো, দুদিনের অতিথি, পড়বে মনে পড়বে মনে আমাদের বাড়িটি,
শোন রে কাকা, এই উঠোনেই তোমার স্নেহের ছায়া, মন-কেমনের দিনের শেষে আঙিনায় ফিরে যাওয়া (২)
অচিন দেশের মেয়ে গো খুড়ো, অতিথি আমার দাম, পড়বে মনে পড়বে মাগো এই আঙিনার নাম,
শোন রে মামা, এই উঠোনেই তোমার স্নেহের কথা, মন-কেমনের দিনের শেষে আঙিনার কথকতা (২)
অচিন দেশের মাইয়া আমি, শোন রে মামা শোন্, পড়বে মনে পড়বে মাগো এই উঠোনের কোণ,
অচিন দেশের মাইয়া মাগো, দুদিনের অতিথি, পড়বে মনে পড়বে মনে আমাদের বাড়িটি,
শোন রে ভীরা মন দিয়ে শোন, এই আঙিনার ছায়, পড়বে মনে পড়বে মনে আমার সোঁদর ভাই (২)
অচিন মাটির মাইয়া আমি, শোন রে ভীরা শোন, পড়বে মাগো পড়বে মনে এই উঠোনের কোণ,
আচার-বিচার রইলে পড়ে পিছুডাকা আঙিনায়, পড়বে আমার পড়বে মনে যেইখানাতেই যাই (২)
অচিন দেশের মাইয়া মাগো, দুদিনের অতিথি, পড়বে মনে পড়বে মনে আমাদের বাড়িটি,
অচিন দেশের অতিথি আমি, শোন রে জীজল শোন, পড়বে মনে পড়বে মনে এই উঠোনের কোণ,
দুদিন পরেই যাইব চলে, আম্মা আমার শোন, পড়বে আমার পড়বে মনে এই আঙিনার কোণ (২)
আচার-বিচার রইলে পড়ে পিছুডাকা আঙিনায়, পড়বে আমার পড়বে মনে যেইখানেতেই যাই।
গীতি বর্গ: প্রথাগত লোকগীতি
পর্যায়: বিয়ের গান
গান: ৪
গানের শিরোনাম: আঙন ইয়াদ পোঢ়া মুকে, ভালন ইয়াদ পোঢ়া
গীতিকার: দেবল মেহতা
গায়ক: মুন্দ্রা, ভদ্রেসর-নিবাসী, ৪০ বছর বয়সি জুমা ভাঘের। পেশায় তিনি একজন মৎস্যজীবী
ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র: হারমোনিয়াম, ড্রাম, ব্যাঞ্জো
রেকর্ডিংয়ের বছর: ২০১২, কেএমভিএস স্টুডিও
গুজরাতি অনুবাদ: আমাদ সামেজা, ভারতী গোর
প্রীতি সোনি, কেএমভিএস-এর সচিব অরুণা ঢোলকিয়া ও প্রকল্প সমন্বয়কারী আমাদ সামেজাকে সার্বিক সহায়তা তথা গুজরাতি অনুবাদে সাহায্য করার জন্য ভারতীবেন গোরকে অশেষ ধন্যবাদ।
অনুবাদ: জশুয়া বোধিনেত্র
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https://ruralindiaonline.org/articles/ফেলে-আসা-আঙিনা-ভিটে-আর-গাঁয়ের-কথা