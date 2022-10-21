SANGUR, PUNJAB|
FRI, OCT 21, 2022
জলবায়ু বিবর্তনের দাস্তান: আমজনতার একদিন প্রতিদিন
দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মরসুম ও কৃষি-জৈবতান্ত্রিক অঞ্চল থেকে জলবায়ু বিবর্তনের সুরতহাল তুলে ধরছে পারি – খেটে খাওয়া ভারতীয় নাগরিকদের স্বরে উঠে এসেছে তাঁদের যাপিত অভিজ্ঞতার কথা
Author
Translator
23. কয়লাখনিতে বিপন্ন ক্যানারি: অরুণাচলের পাখিকূল
জীববৈচিত্র্যের স্বর্গরাজ্য বলে পরিচিত এই এলাকা থেকে পাখিরা ক্রমশই উঠে যাচ্ছে আরও উঁচু পর্বতমালার দিকে, যা গুরুতর বাস্ততান্ত্রিক পরিবর্তনের দিকেই ইঙ্গিত করে। সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় সক্রিয় এলাকার সাধারণ মানুষ
22. ‘ও, ওই বাড়িটা? সে তো এখন সমুদ্রের পেটে!’
সমুদ্র এর পরে ঠিক কোন জিনিসটা যে গিলে খেতে চলেছে, তা বিলক্ষণ বলে দিতে পারেন অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলায় উপ্পাডা গ্রামের বাসিন্দারা। দ্রুত উধাও হতে থাকা উপকূলরেখা তাঁদের জীবন-জীবিকা, সামাজিক সম্পর্ক এবং কৌম স্মৃতি - সবকিছুতেই ছাপ ফেলেছে
21. জলবায়ু বিবর্তনের ডানায় ভর করে যুদ্ধে নেমেছে পোকামাকড়ের দল
ভারতবর্ষের বুক থেকে দেশজ বহু পোকামাকড় হারিয়ে যাচ্ছে — এমন সব কীটপতঙ্গ যা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু কুকুর বেড়ালের মতো প্রাণীর প্রতি মানুষ যতটা স্নেহশীল, দুঃখের কথা সেই আন্তরিকতা পোকামাকড়ের ভাগে জোটে না
20. লাক্ষাদ্বীপের প্রবালাশ্রু
ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রতম কেন্দ্রশাসিত রাজ্য, যা সমুদ্রস্তর থেকে মাত্র ১—২ মিটার উপরে অবস্থিত এবং যেখানে প্রতি সাতজনে একজন মৎস্যজীবী, সেই অঞ্চল অতি দ্রুত তার প্রবালপ্রাচীর হারাচ্ছে, এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও সেখানে অনুভত হচ্ছে বিভিন্ন স্তরে
19. থানের বর্ষা একেবারে দুর্বৃত্ত হয়ে উঠেছে
মহারাষ্ট্রের শাহপুর তালুকের আদিবাসী জনপদের ধর্মা গরেল ও অন্যান্য বাসিন্দারা ‘জলবায়ুর পরিবর্তন’ শব্দবন্ধটি উচ্চারণ না করলেও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত আর ক্রমাগত নিম্নমুখী ফলন সহ এর অপরাপর নানান দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছেন প্রতিনিয়ত
18. চুরু: এই গরম এই ঠাণ্ডা - গরমটাই বেশি
২০১৯ সালের জুন মাসে রাজস্থানের চুরুর তাপমাত্রা সারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ-৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়। এখানে অনেকেই অবশ্য মনে করেন যে এই গ্রীষ্মের ক্রমবর্ধমানতা এবং ঋতুর চরিত্রে অদ্ভুত পরিবর্তন, যাকে জলবায়ুর পরিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত করা চলে, এই অবস্থা সেইপথেই আরেক মাইল ফলক
17. যমুনার ‘মরা মাছ যেদিন তাজা হবে’
বয়ে আসা আবর্জনা আর ঔদাসীন্য দিল্লির প্রাণ-স্বরূপ নদীটিকে নালায় পরিণত করেছে। হাজার হাজার মাছ প্রতি বছর মারা যায় আর যমুনার প্রকৃত বাসিন্দাদের আর যাওয়ার জায়গা নেই। সব মিলে জলবায়ুর সংকটকে বাড়িয়ে তুলেছে
16. মহানগর, ক্ষুদ্র কৃষক ও এক মুমূর্ষু নদী
শহুরে কৃষক? হ্যাঁ, এক প্রকার তাই — দেশের রাজধানীতে অবরুদ্ধ যমুনা নদী ও তার প্লাবনভূমির বিনাশ জলবায়ুর সংকট বাড়িয়ে তাঁদের জীবন-জীবিকা বিধ্বস্ত করছে আর তাঁরা যুঝে চলেছেন এই অবস্থার সঙ্গে
15. মুম্বই শহরতলির কমতে থাকা পমফ্রেট
ভারসোভা কোলিওয়াড়ায় ক্রমশ কমতে থাকা মাছ নিয়ে সবাই গল্প করেন — স্থানীয় পরিবেশের দূষণ থেকে বিশ্ব উষ্ণায়ন - অনেক কিছুই এর জন্য দায়ী। এই দুয়ে মিলেই শহরের উপকূল এলাকায় জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটিয়েছে
14. অশান্ত সমুদ্রে তামিলনাড়ুর সামুদ্রিক শৈবাল সংগ্রহকারীরা
এক অনন্য কাজের তাড়না তামিলনাড়ুর ভারতীনগরের মৎস্যজীবী মহিলাদের নৌকার চেয়ে জলেই বেশি সময় থাকতে বাধ্য করে। অবশ্য, জলবায়ুর পরিবর্তন ও সমুদ্র-সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার এঁদের জীবন-জীবিকাকে সঙ্কটাপন্ন করে তুলছে
13. বিলম্বিত বর্ষা, ভান্ডারায় অবরুদ্ধ কৃষকরা
বিদর্ভের এই জেলাটি, যা বহুদিন ধরে পর্যাপ্ত জলের উৎস বলে পরিচিত ছিল, এখন সেখানে বর্ষার চরিত্র পাল্টাচ্ছে। ‘ক্লাইমেট হটস্পট’ হিসেবে তালিকাভুক্ত জেলা ভান্ডারায় এই পরিবর্তন চাষিদের জন্য অনিশ্চয়তা আর ক্ষতি ডেকে আনছে
12. তুলো এখন মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে
উড়িষ্যার রায়গড়ায় ছড়িয়ে পড়ছে রাসায়নিক-নিবিড় বিটি তুলোর একমাত্রিক কৃষিসংস্কৃতি – বিঘ্নিত হচ্ছে স্বাস্থ্য, ধার বাড়ছে, পরম্পরালব্ধ দেশজ জ্ঞান ভাণ্ডারের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে এবং জলবায়ু সংকটের বীজ বোনা চলছে
11. ওড়িশায় বোনা হচ্ছে জলবায়ু সংকটের বীজ
রায়গড়ায় ১৬ বছরে বিটি কটনের উত্পাদন বেড়েছে ৫২০০ শতাংশ। ফল হল, দেশজ বাজরা, রকমারি ধান আর বনজ খাদ্যে ভরপুর জীববৈচিত্রে পরিপূর্ণ জায়গাটি এক ভয়ঙ্কর বাস্তুতান্ত্রিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হচ্ছে
10. গুজরাটের কমতে থাকা চারণভূমিতে ভেড়া গুনে চলা
আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি যত খামখেয়ালি হচ্ছে আর চারণভূমি কমে আসছে অথবা নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলের পশুপালকেরা ততই তাঁদের ভেড়ার জন্য চারণভূমির খোঁজে পায়ে হেঁটে দূরদূরান্তে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন
9. সুন্দরবন: ‘একটা ঘাস-পাতাও গজায়নি...’
পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের প্রান্তবাসী মানুষজন বর্তমানে জলবায়ু বিবর্তনের ধাক্কায় জেরবার - উপর্যুপরি সাইক্লোন, বৃষ্টির খামখেয়ালিপনা, লবণাক্ততা ও তাপমাত্রায় বৃদ্ধি, ক্রমহ্রাসমান ম্যানগ্রোভ অরণ্য তথা অন্যান্য নানান বিষয় ঘিরে তাঁরা গভীর সংকটের সম্মুখীন
8. ‘সুখের দিন এখন কেবলই স্মৃতি’
পূর্ব হিমালয়ের অরুণাচল প্রদেশের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের ব্রোকপা সম্প্রদায় জলবায়ুর বিবর্তনকে স্বীকার করে পরম্পরাগত শিক্ষার উপর ভিত্তি করে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার কৌশল উদ্ভাবন করছেন
7. ৪৩ ডিগ্রিতে ঘটে চলা শিলাবৃষ্টিতে শিকেয় উঠেছে লাতুরের চাষাবাদ
গত এক দশক ধরে মহারাষ্ট্রের লাতুরে যে বীভৎস রকমের শিলাঝড় হচ্ছে তা দেখে কৃষকরা হতচকিত। কৃষকদের কেউ কেউ ফল চাষ করাই বন্ধ করে দিচ্ছেন
6. সাঙ্গোলের ‘সবই উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে’
আগে ভালো বর্ষার পর শুষ্ক মরশুম আসত - আবহাওয়ার সেই স্বচ্ছন্দ চক্র বর্তমানে কেন ভেঙে গেছে আর কী-ই বা তার প্রভাব — সেই নিয়ে মহারাষ্ট্রের সোলাপুর জেলার সাঙ্গোলে তালুকের গ্রামগুলিতে নানান গল্প শুনতে পাওয়া যাচ্ছে
5. “এখন আমরা ডিসকভারি চ্যানেলে সেই সব মাছ খুঁজি”
কাদাল ওসাই – তামিলনাড়ুর রামনাথপুরম জেলার পাম্বান দ্বীপের ধীবরদের রেডিও, ধীবরদেরই জন্য। এই সপ্তাহে তার তিন বছর বয়স হবে। এবং এই রেডিও রীতিমত ঢেউ তুলেছে – তার সাম্প্রতিক বিষয় জলবায়ু পরিবর্তন
4. ‘জলবায়ু এমনভাবে বদলে যাচ্ছে কেন?’
‘শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ার’ জন্য গর্ব করতেন কেরালার ওয়েনাড জেলার অধিবাসীরা। আজ সেখানকার কফি ও গোলমরিচ চাষিরা বর্ধিত তাপমাত্রা আর অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের কারণে ঘটতে থাকা লোকসানের চাপে ধরাশায়ী
3. ‘পর্বত দেবতা নির্ঘাৎ আমাদের উপর রুষ্ট হয়েছেন’
লাদাখের উচ্চ চারণভূমির যাযাবর পশুপালক চাংপা জনজাতির চমরী গাই-নির্ভর অর্থনীতি গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের ভঙ্গুর পরিবেশ কাঠামোর জলবায়ুতে বড়োসড় পরিবর্তন দেখা দেওয়ার কারণে
2. জলবায়ু বিবর্তনের গুঁতোয় জেরবার কোলাপুরের বনগরু
কোলাপুরের রাধানগরীতে দ্রুত বাড়ছে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, আশেপাশের খেতখামারে উপদ্রব চালাচ্ছে গাউর বা বনগরু। জঙ্গল সাফ হয়ে যাওয়া, শস্য-চক্রে পরিবর্তন, খরা ও আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতিতে পরিবর্তনের ফলে এই দ্বন্দ্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে
1. রায়ালসীমায় বালুকা-বৃষ্টি
ফসলের গতিপ্রকৃতিতে পরিবর্তন, ক্ষীণ হতে থাকা বনভূমি, বোরওয়েল ব্যবহারের হিড়িক, একটা নদীর মৃত্যু এবং এমন আরও অনেক কিছুর মারাত্মক প্রভাবে ধুঁকছে অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার বায়ু, জল, মাটি, জঙ্গল ও জলবায়ু
Want to republish this article? Please write to [email protected] with a cc to [email protected]
Donate to PARI
All donors will be entitled to tax exemptions under Section-80G of the Income Tax Act. Please double check your email address before submitting.
PARI - People's Archive of Rural India
ruralindiaonline.org
https://ruralindiaonline.org/articles/জলবায়ু-বিবর্তনের-দাস্তান-আমজনতার-একদিন-প্রতিদিন