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WED, APR 10, 2019
গ্রাম ভারতের রেল-গাথা
রেলব্যবস্থার সঙ্গে গ্রামীণ ভারতের নাড়ির সম্পর্ক। শ্রমজীবী মানুষকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে দেয় ট্রেনগুলি। রেলব্যবস্থা মানুষের জীবিকার খুব বড়ো উৎস। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেশজুড়ে বিভিন্ন রেলপথ। অবশ্য রেলযাত্রা মানেই সুখের নয়, তা ক্লান্তিকর এবং ঝুঁকিপূর্ণও হতে পারে। নেহাত পেটের টানেই অনেক মানুষ এই রেলযাত্রায় বাধ্য হন। এখানে পারির রেল-গাথাগুলিকে একটি পাতায় সংকলিত করা হয়েছে
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10. ‘একদিন হয়তো আমার কাজের মূল্য পাবো’
ট্রেনে বেলডাঙ্গা থেকে কলকাতার পথে চাইনিজ পসরার ভিড়ের মধ্যে সঞ্জয় বিশ্বাস নিজের হাতে তৈরি কাঠের জিনিস বিক্রির চেষ্টা করছিলেন; যাত্রীরা বিশেষ দরদাম না করলে তিনি যৎসামান্য লাভটুকু রাখতে পারবেন – এটাই তাঁর আশা
9. বুলেট এড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা
গুজরাটের খেড়া জেলার রমেশভাই প্যাটেলকে খুব শীঘ্রই হয়তো তাঁর নিজের কিছু জমি আমেদাবাদ-মুম্বই বুলেট ট্রেনের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। তিনি এবং তাঁর মতো আরও অনেকেই এই প্রকল্পের ঘোরতর বিরোধী
8. মন্থর ট্রেন, হাড়ভাঙা খাটুনি, নামমাত্র মজুরি, দীর্ঘ দিবস
বহু মহিলা গৃহকর্মী সুদূর সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে প্রতিদিন দক্ষিণ কলকাতায় আসেন কর্মোপলক্ষে। এই কষ্টকর, দীর্ঘ ট্রেনযাত্রার ধকলে শ্রমজীবী মানুষগুলোর জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে
7. জ্বালানি-কাঠ এক্সপ্রেসে যাত্রা
জীবিকা নির্বাহের হাতে গোনা কয়েকটিমাত্র পথ খোলা থাকায় উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ – এই দুই রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বসবাসকারী আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষেরা ট্রেন ধরে বিভিন্ন শহরে গিয়ে জ্বালানি কাঠ বিক্রি করে দিন গুজরান করেন; হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর কয়েকশ টাকা হাতে আসে
6. ট্রেনযাত্রী তিন মজুর
ভিড়ে ঠাসা রায়পুর-ধামতারি ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল, এই লাইনে ৬৬ কিলোমিটার জুড়ে যাতায়াত করেন দিনমজুররা। রাষ্ট্র সম্প্রতি এই রেলপথ ছেঁটে সংক্ষিপ্ত করায় ন্যারোগেজ লাইনটির সঙ্গে হারাতে চলেছে অগুনতি মানুষের জীবিকা
5. ৬,০০০ পাতা কুড়িয়ে দিন গুজরান
থানের মুর্বিচাপাড়া জনপদের তুলসী ভগত এক মাসে অন্তত ১৫ বার টানা ৩২ ঘন্টা কুড়োনো পাতা বিক্রির জন্য অতিবাহিত করেন। এছাড়াও আছে খেত আর গৃহস্থালির কাজ। তাঁর আশা সন্তানরা লেখাপড়া করলে এই কঠিন শ্রমের জীবন থেকে তাঁরা মুক্তি পাবেন
4. ‘ক্যাপ্টেন বড়োভাই’ ও তাঁর ঝোড়ো বাহিনী
বৃটিশ-বিরোধী বিপ্লবের সেই মহানায়ক ১৯৪৩ সালে মহারাষ্ট্রের সাতারায় গঠন করেছিলেন সমান্তরাল স্বাধীন সরকার । স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই বিস্মৃত নায়ক এই ৯৪ বয়সে আবার ফিরে এলেন তাঁর দুঃসাহসী সংগ্রামী স্মৃতি নিয়ে ।
3. ঢিমে তালে আসে এক রেলগাড়ি...
আর যদি রেলগাড়ির ছাদে চড়ে থাকো তাহলে মাথাটা সামলে
2. বিনা টিকিটেই যাত্রা করব!
কেরালায় কাজের সন্ধানে অন্ধ্রপ্রদেশের পরিযায়ী মানুষেরা
1. চলমান দ্বারপাল
কানহাইয়ালাল – এই চলমান দ্বারপাল ৬৮ কিলোমিটার যাত্রাপথ জুড়ে ১৬টি রেলগেট খোলেন এবং বন্ধ করেন
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https://ruralindiaonline.org/articles/গ্রাম-ভারতের-রেল-গাথা