তামিলনাডুৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ (হিজড়া) সম্প্ৰদায়ে মোৰ সৈতে আন্তৰিকতাৰে খুব ভালদৰেই সময় কটালে৷ তেঁওলোকে নিজকে আৰাৱানি বুলি ক’বলৈ ভাল পায়৷ অৱশ্য বহুসময় পিছত মই জানিলো যে তেঁওলোকৰ মাজৰেই বহুতেই আকৌ এই নামটোৰ পৰিৱৰ্তে নিজকে থিৰুনাংগাই বুলি পৰিচয় দিবলৈ ভাল পায়৷ সন্মানপূৰ্ৱকভাবে মই তেঁওলোকে যি নামেৰে ভাল পায় সেই নামেৰেই মাতি গ’লো৷
“এয়া আমাৰ উৎসৱ। ১০ টা দিনৰ বাবে আমি এক ভিন্ন জীৱন উদযাপন কৰোঁ। ইয়াতে আহি মই এইকেইদিনতে মোহত বন্দী হৈছো, ওলাই যাবলৈ মন নাই।’’ বিলুপ্পুৰম জিলাৰ কুভগাম গাঁৱত ২০১৪ বৰ্ষত লগ পোৱা এগৰাকী ২৬ বৰ্ষীয় লিংগপৰিৱৰ্তিত আৰৱানি জয়মালাই কয়। (তামিলনাডুত লিংগপৰিৱৰ্তিত লোকক আৰাৱানি বুলি কোৱা হয়)। তামিল কেলেণ্ডাৰ মতে চিথৰাই মাহত (এপ্ৰিল মাহৰ মাজভাগৰ পৰা মে’ মাহৰ মাজভাগলৈ) উদযাপিত হোৱা বাৰ্ষিক কুভগাম উৎসৱত ভাগ ল’বলৈ আহিছে জয়মালাই। এয়া ১৮ দিনৰ বাবে চলিব।
দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰাৱানিসকলে কুভগাম উৎসৱত সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগীতা, নাচ-গানৰ প্ৰতিযোগীতাকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে। ভালেমানে আকৌ আহে ভগৱান আৰাৱানৰ সৈতে 'বিবাহ’ পাশত আৱদ্ধ হ’বলৈ। এই 'বিবাহ’ সম্পন্ন কৰা হয় কুথানডাৱৰ (আৰাৱানৰ স্থানীয় নাম)ক পুজা কৰা এটা মন্দিৰত। উল্লেখ্য যে এয়া মহাভাৰতৰ কাহিনীৰ এটা অংশ।
কাহিনীটো এনেধৰণৰঃ অৰ্জুন আৰু নাগা ৰাজকুমাৰী উলুপীৰ পুত্ৰ আৰাৱানে কালি দেৱীৰ হাতত নিজকে উচৰ্গা কৰিবলৈ সন্মত হয় যাতে কৌৰৱৰ বিৰুদ্ধে পাণ্ডবে ৰণত জয়ী হ’ব পাৰে। তেঁওৰ শেষ ইচ্ছা হৈছে বিয়া হোৱা। ইফালে পিছদিনাই তেঁওক বলি দিয়া হ’ব হেতুকে কোনোৱেও তেঁওৰ সৈতে বিয়াত বহাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই। সেয়ে কৃষ্ণই মোহিনী ৰূপ ধাৰণ কৰি পিছদিনা বিধবা হ’বৰ বাবেই আৰাৱানৰ সৈতে বিয়াত বহে।
কুভগাম উৎসৱত আৰাৱানিসকলে বিয়াৰ লগতে বলি আৰু বিধবা হোৱাৰ ৰীতি-নীতি পালন কৰে। মই গৈ পাও মানে বিয়াৰ ৰং-ৰহইচ আৰম্ভ হৈছে। মন্দিৰৰ ভিতৰত পুৰোহিতে ইজনৰ পিছত সিজনৰ বিয়াৰ ৰীতি-নীতি পালন কৰি বিয়া দিছে। আনফালে মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত ফুলৰ মালা, থালি আৰু খাৰু আদি কিনি আৰাৱানিসকলে নাচি-বাগি বিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলাইচে।
বেংগালুৰুৰ পৰা অহা আৰাৱানিৰ দল এটা মই লগ পালো। তেঁওলোকৰ দলপতি হৈছে প্ৰজৱালা। মই যোৱা ১২ বছৰ ধৰি এই উৎসৱলৈ আহি আছো। এইখন সমাজত জীয়াই থকাটো আমাৰ বাবে কঠিন। কিন্তু এইখন ঠায়েই আমাক সাহ দিয়ে যে এদিন সমাজে আমাক আদৰি ল’ব। দেৱতাৰ পত্নি হোৱাটো আমাৰ বাবে একধৰণৰ স্বীকৃতি, প্ৰজৱালাই কয়।
উৎসৱটো আনন্দৰ উৎসৱ হ’লেও ইয়াৰে এটা আন্ধাৰ দিশো নথকা নহয়। ভীৰৰ মাজত সন্মুখীন হোৱা যৌন আতিশায্য আৰু আৰক্ষীৰ মৌখিক আতিশায্যৰ কথাও আৰাৱানিসকলে কয়। তথাপি মই ইয়ালৈ নহাকৈ নাথাকো, ৩৭ বৰ্ষীয় আইভি নামৰ আৰাৱানিগৰাকীয়ে এই কথা কৈ ভীৰৰ মাজত নাইকিয়া হৈ গ’ল। প্ৰত্যেক বছৰে তাইক কিহে ইয়ালৈ আহিবলৈ আকৰ্ষিত কৰে, মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন জাগিল। কিন্তু উত্তৰটো তেনেই স্পষ্ট। এয়া তেঁওলোকৰেই উৎসৱ। ইয়াতেই তেঁওলোক যি হয় সেইটো কাৰণতে আমন্ত্ৰণ কৰা হয়।