তামিলনাড়ুর ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী সম্প্রদায়ের যেসব সদস্যরা কূভাগাম উৎসবে আমার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা ভাগ করে নিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন ‘আরাবানি’ নামে। অবশ্য, অনেক পরে আমি জানতে পারি যে তাঁদের সম্প্রদায়ের বহু সদস্যই এই পরিচয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং নিজেদের পরিচয় হিসেবে বর্তমানে ‘তিরুনাঙ্গাই’ শব্দটি ব্যবহার করেন। যদিও, আমি এই নিবন্ধে ‘আরাবানি’ শব্দটিই ব্যবহার করেছি কারণ যাঁদের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম তাঁরা ‘আরাবানি’ পরিচয়টাই ব্যবহার করছিলেন নিজেদের জন্য।
“এটা আমাদের উৎসব। উৎসবের এই ১০টা দিন যেন আমাদের জীবনটাই বদলে দেয়। গত কয়েক দিন আমি যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছি, আমি চাই না এই ঘোরের রেশ কেটে যাক,” বলছিলেন জয়মালা, বছর ২৬-এর এই আরাবানির সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ২০১৪ সালে ভিলুপ্পুরম জেলার কূভাগাম গ্রামে। (তামিলনাড়ুর রূপান্তরকামী ট্রান্সজেন্ডার নারীদের আরাবানী নামে ডাকা হয়।) জয়মালা এসেছেন তামিল ক্যালেন্ডারের (এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত) চিত্রিরাই মাসে অনুষ্ঠিত, ১৮ দিন ব্যাপী বাৎসরিক কূভাগাম উৎসবে অংশগ্রহণ করতে।
সারা দেশ থেকে বহু রূপান্তরকামী মানুষ কূভাগাম উৎসবে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আসেন। অনেকে আসেন দেবতা আরাবানের সঙ্গে ‘বৈবাহিক বন্ধনে’ বাঁধা পড়তে। এই ‘বিবাহ’ অনুষ্ঠানটি হয় কূথান্ডাভার (আরাবানের স্থানীয় নাম) দেবতার এক মন্দিরে, এই বিবাহের অনুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে মহাভারত-এর একটি গল্পের অভিনীত রূপ।
গল্পটা এইরকম: অর্জুন এবং নাগরাজের কন্যা রাজকুমারী উলূপীর পুত্র আরাবান দেবী কালীর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে সম্মত হন যাতে পাণ্ডবরা কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে। মৃত্যুকালে তাঁর বাসনা ছিল যাতে তাঁর বিয়ে হয়। যেহেতু পরদিন দেবীর কাছে উৎসর্গ করা হবে, তাই কেউ তাঁকে বিয়ে করতে সম্মত হলেন না। শেষে, কৃষ্ণ নারীর বেশ ধারণ করে মোহিনী রূপে আরাবানকে বিয়ে করে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন, পরদিন সকালেই তিনি বিধবা হলেন।
কূভাগাম উত্সবে আরাবানিরা বিবাহ, আত্মাহুতি এবং বৈধব্যের এই আচারগুলি অভিনয় করেন। আমি যখন এসে পৌঁছলাম ততক্ষণে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। ভিতরে, মন্দিরের পুরোহিত একের পর এক আরাবানির বিয়ের আচার পরিচালনা করছিলেন। বাইরে, আরাবানিরা নাচে মগ্ন এবং মালা, থালি (পবিত্র হলুদ সুতো), চুড়ি ইত্যাদি কিনতে ব্যস্ত।
বেঙ্গালুরু থেকে আগত একদল আরাবানির সঙ্গে আমার সাক্ষাত হল; দলের নেত্রী প্রজ্বলা আমাকে বলছিলেন, “আমি এখানে ১২ বছর ধরে আসছি। আমাদের জন্য এই সমাজ বড় কঠিন একটা জায়গা। কিন্তু এখানে এলে আমার মনে এই আশা জাগে যে একদিন সমাজে আমাদের ঠাঁই হবে। একজন দেবতার স্ত্রী হতে পারা আমাদের জন্য একরকম সামাজিক স্বীকৃতি।”
উত্সবের বেশিটাই আনন্দের সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে আছে একটি অন্ধকার দিকও। ভিড়ের মধ্যে পুরুষদের দ্বারা যৌন নির্যাতন এবং পুলিশের হাতে হয়রানির কথা আরাবানিদের কাছে জানা গেল। কিন্তু ৩৭ বছর বয়সী আরাবানি আইভি দমবার মানুষ নন, তাঁর কথায় “যাই হোক না কেন আমি এখানে যেমন এসেছি তেমনই প্রতিবার আসব।” বলে তিনি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন কীসের টানে তিনি প্রতিবছর এখানে ফিরে ফিরে আসেন। উত্তরটা আসলে খুব স্পষ্ট: এটা তাঁদের উত্সব। একমাত্র এখানেই তাঁরা তাঁদের প্রকৃত পরিচয়ের স্বীকৃতিটুকু পান।