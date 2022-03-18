महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम करने का अनुभव बताते हुए दसमू कहते हैं, "ख़रीफ़ के सीज़न के बाद जब नियमित तौर पर कृषि से जुड़ा काम उपलब्ध नहीं होता है, तो मनरेगा ही हमारी आख़िरी उम्मीद होता है, लेकिन उसके भुगतान में होने वाली देरी के कारण हमें अन्य विकल्पों की तलाश करने को मजबूर होना पड़ता है. मेरे बेटे और मेरी पत्नी ने एक सड़क सुधार परियोजना में काम किया था, लेकिन उनकी मज़दूरी का भुगतान अब तक बाक़ी है. कुल बकाया राशि लगभग 4,000 रुपए की है.”

दसमू के पड़ोसी रबींद्र सागरिया कहते हैं कि ख़रीफ़ के सीजन में भी रोज़गार के विकल्प कम ही होते हैं. वह आगे कहते हैं, "इसीलिए इस क्षेत्र के युवा हर साल नवंबर माह से पलायन करने लगते हैं.” वह बताते हैं कि इस बार काम की तलाश में पलायन करने वाले, गांव के 60 लोगों में से क़रीब 20 युवा हैं.

नुआपाड़ा के सबर समुदाय के केवल 53 प्रतिशत लोग साक्षर हैं, जो ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्र के 70 प्रतिशत के आंकड़े से काफ़ी नीचे है. जिन लोगों ने थोड़ी-बहुत स्कूली शिक्षा हासिल की है वे मुंबई चले जाते हैं, लेकिन अन्य लोग परिवार के साथ ईंट भट्टों पर काम करके दैनिक मज़दूरी अर्जित करने में जुट जाते हैं; जहां उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में, दिन के 12 घंटे अपने सर पर गर्म ईंटें ढोनी पड़ती हैं.

स्थानीय सरदार, अकुशल श्रमिकों को लगभग छह महीने की निश्चित अवधि के लिए ईंट भट्टों पर काम करने भेजते हैं, और उन्हें उनकी कुल मज़दूरी के एक हिस्से का अग्रिम भुगतान कर देते हैं. भोसिंधू के परिवार को अपने घर का निर्माण-कार्य पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए हामी भर दी थी.

दसमू का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एक घर आवंटित किया गया था, "लेकिन 1.3 लाख रुपए की स्वीकृत राशि इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी." परिवार ने जून 2020 तक मिली मनरेगा की मज़दूरी से 19,752 रुपए बचाए थे, लेकिन अब भी उन्हें एक लाख रुपए की ज़रूरत थी. वह कहते हैं, “हमने क़र्ज़ लिया था, और उसे चुकाने के लिए हमें सरदार से मिलने वाले पैसों की ज़रूरत थी.”