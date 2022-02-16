अज़ीम, लकड़ी के एक बोर्ड पर एक पेटी (धातु का सांचा) रखकर उस पर संजीरा (ढलाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पाउडर) छिड़कते हैं. वह बताते हैं, "यह पाउडर सिक्कों को रेत [मिट्टी] के कणों में फंसने से बचाता है." फिर वह ख़ास आकार के टोकनों को एक-एक करके लकड़ी के बोर्ड पर रखते जाते हैं.

फिर वह पेटी के एक चौथाई हिस्से को महीन और मुलायम मिट्टी से भर देते हैं और उसके साथ ही गुड़ से बना एक भूरा तरल पदार्थ भी डाला जाता है, ताकि वह मिट्टी को जोड़ने का काम करे. वह बताते हैं कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की मिट्टी या रेत का प्रयोग किया जा सकता है, बस उसके बड़े कणों को छानकर अलग करने की ज़रूरत होती है. इस चिपचिपे मिश्रण को अस्तर मिट्टी (मृदा संस्तर का सबसे निचला हिस्सा) के साथ मिलाया जाता है. उसके बाद वह उसमें जली हुई काली मिट्टी के अवशेष मिलाते हैं, जिसे भट्टी से पहले ही निकाल कर नीली पॉलीथिन से ढक कर रखा गया है.

एक बार जब पेटी भर जाती है, तब मिट्टी को दबाने के लिए अज़ीम उस पर खड़े हो जाते हैं. फिर वह सांचे की उलट देते हैं. अब सिक्के का निशान मिश्रण पर छप जाता है. सांचे को ढक्कन से ढक दिया जाता है, वह उस पर कुछ और संजीरा पाउडर छिड़कते हैं, उसके बाद वह अस्तर मिट्टी और जली हुई काली मिट्टी की और अधिक परतें लगाते हैं. वह फिर से उसे अपने पैरों से गूथते हैं. इतने में उनका पैर मिट्टी और कालिख से लथपथ हो जाता है.

फिर अतिरिक्त मिट्टी को पोंछ कर हटा दिया जाता है और पेटी खोल दी जाती है. धीरे से, वह मुहर के सांचों को हटा देते हैं. इस तरह से मिट्टी के मिश्रण पर उन आकृतियों के अनुसार गड्ढे बन जाते हैं.

उसमें पिघला हुआ एल्यूमिनियम भरने के लिए अज़ीम एक छोटी सी छड़ी से उसमें दबाव डालकर जगह बनाते हैं. छड़ी से वह पुराने ऑर्डर के आधार पर बनाई हुई नक्काशी को हटाने के लिए गड्ढों के अंदर की मिट्टी को बाहर निकालते हैं. जैसे कि सांचे से किसी दूसरे भोजनालय का नाम हटाना. वह पेटी को बंद करते हैं, उसे मज़बूती से पकड़ते हैं, ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड रखते हैं और फिर अब टोकन ढालने का काम शुरू हो जाता है.