यह समूह लॉकडाउन की घोषणा के कुछ दिन पहले, 15 मार्च के आसपास रंग पंचमी (होली) के दिन लातूर पहुंचा. आकाश कहते हैं, “उन कुछ दिनों में, मैंने मुश्किल से 1,500 रुपए कमाए थे. कई अन्य के साथ भी ऐसा ही है. अब दो महीने से ज़्यादा हो गए हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं.”

आकाश की पत्नी अमिति कहती हैं: “भोजन को छोड़िए, पीने का साफ़ पानी प्राप्त करना भी एक चुनौती है. मैं एक सप्ताह से अधिक समय तक कपड़े भी नहीं धो सकी, क्योंकि पानी नहीं था. रेनापुर नगरपालिका परिषद सप्ताह में एक बार पानी की आपूर्ति करती है. मैं निकटतम सार्वजनिक नल से पानी लाने के लिए आधा किलोमीटर चलती हूं. हमारे पास यहां पानी के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है जो हफ़्ते भर चल सके.” इसलिए वे उस जलापूर्ति के दिन कई बार चक्कर लगाते हैं. “हम समय पर अपनी बेटियों को खाना भी नहीं खिला सकते.” उनकी छोटी बच्ची यामिनी अभी 18 महीने की है. वह बताती हैं कि उनकी बड़ी बेटी, 5 साल की दामिनी, कभी-कभी भोजन के रूप में बिस्कुट को पानी में डुबोकर खाती है.

इक्यासी लोगों के इस समूह में 18 पुरुष, 17 महिलाएं, और 16 साल से कम उम्र के 46 बच्चे हैं. महिलाएं सभी परिवारों की देखभाल करती हैं. आकाश बताते हैं, “पुरुष हारमोनियम की मरम्मत का काम करते हैं. हम कभी महीने में 6,000 रुपए कमाते हैं - और कभी मात्र 500 रुपए. प्रत्येक हारमोनियम की ट्यूनिंग करने से 1,000- 2,000 रुपए मिलते हैं, जबकि अन्य छोटी-मोटी सेवाएं जैसे रिसाव को ठीक करना, धौंकनी की जांच करना, चमड़े को बहाल करना, चाबियों को साफ़ करना, और चेंज स्केल की मरम्मत करने से लगभग 500-700 रुपए मिल जाते हैं. सबकुछ उस शहर, जहां हम जाते हैं, और वहां सेवाओं की मांग पर निर्भर करता है.”

वह अपने परिवार के साथ अक्टूबर से जून के बीच हर साल जबलपुर से महाराष्ट्र जाते हैं, और बिना ब्रेक के केवल मानसून के दौरान ही अपने घर पर होते हैं. वह पिछले 30 वर्षों से हर साल महाराष्ट्र की यात्रा करते रहे हैं, एक ही मार्ग से - जिसकी शुरुआत जबलपुर से जलगांव ज़िले के भुसावल जाने वाली ट्रेन पकड़ने से होती है. वहां से, वे कोल्हापुर, लातूर, नांदेड़, नागपुर, पुणे, सांगली, वर्धा आदि सहित इस राज्य के कम से कम 20 अन्य शहरों और क़स्बों में जाते हैं.