रॉबर्ट्सगंज की अदालत द्वारा लालती को हर बार रिहा कर दिया रहा जाता है, और वह यूनियन के वकील विनोद पाठक की मदद से अपना मुक़दमा लड़ रही हैं. इनमें सरकारी संपत्ति पर अनधिकृत प्रवेश और दंगे भड़काने के मामले भी शामिल हैं. वह कहती हैं, “अपने वकील से मिलने, अदालत में पेश होने, बैठकों में जाने, डीएम से मिलने की कोशिशों में हमारा काफ़ी समय निकल जाता है. हमारे ख़िलाफ़ बहुत सारे झूठे मामले दर्ज किए गए हैं; और कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ़ काग़ज़ी काम ही कर रहे हैं. हमारा सारा पैसा और ऊर्जा इसी में ख़र्च हो जा रही है. हमारे पास सामान्य जीवन बिताने या पैसे कमाने या जीने तक का समय नहीं रहता है.” लालती और श्यामलाल के बेटे उनकी आर्थिक मदद करते हैं, और लालती को यूनियन का काम करने के लिए एक छोटी धनराशि मिलती है.

हालांकि, ये सारी मुश्किलें उन्हें रोकने के लिए काफ़ी नहीं हैं. “मैं कभी-कभी थक जाती हूं. मैं जानना चाहती हूं कि हमें शांति कब मिलेगी, लेकिन हम ये सब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं. हम जेल जाने से नहीं डरते. डाल दो हमें जेल में. ज़मीन छिन जाने से तो यही बेहतर है.”

शोबा की कहानी

भूमि अधिकार आंदोलनों में महिलाएं अक्सर सबसे आगे रहती हैं, लेकिन आमतौर पर उनका योगदान किसी को नज़र नहीं आता. द हिंदू सेंटर फ़ॉर पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी की 2016 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हाशिए के समुदायों में इस तरह के आंदोलनों का नेतृत्व करने वाली महिलाओं को हिंसा झलने व कारावास का सबसे अधिक ख़तरा रहता है - विशेषकर जो महिलाएं आंदोलन की आवाज़ बनकर उभरती हैं; जैसे कि लालती और शोबा.

लालती के गांव से बस द्वारा लगभग दो घंटे की दूरी पर स्थित राबर्ट्सगंज तालुका के चोपन ब्लॉक के बाड़ी गांव में, शोबा और उनके पति राम ग़रीब भारती चार बीघा ज़मीन (लगभग एक एकड़) के लिए 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं. चोपन चूना पत्थर, संगमरमर और लौह अयस्क जैसे खनिजों से समृद्ध है.

वर्षों पहले, बाडी के आसपास पत्थर तोड़ने वाले कामगार के रूप में काम करते हुए, उन्होंने धीरे-धीरे ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा साफ़ करना शुरू किया. इससे पारंपरिक ज़मींदार समुदाय नाराज़ हो गया. जब उनसे पूछा गया कि ज़मीन छोड़कर वे चले क्यों नहीं गए, तो शोबा जवाब देती हैं, “लेकिन कहां जाएं? हर जगह का यही हाल है.”

शोबा बताती हैं कि 2006 में, ज़मींदार समुदाय के एक व्यक्ति ने उनको अपनी दुकान पर बुलाया. वहां उसने उन्हें मारा और उनका यौन शोषण किया. वह हमले को याद करते हुए धीरे से कहती हैं, “यह मरने से भी बदतर है. मेरे पति उसकी हत्या करना चाहते थे, लेकिन मुझे न्याय चाहिए था. मुझे अपने गर्भाशय की सर्जरी करवानी पड़ी थी.”