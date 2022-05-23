एक दिन अऊ, मंझा जुलाई महिना मं धमतरी सहर ले 5 कोस दूरिहा कोलियारी-खरेंगा गाँव के सडक मं खेल मन मं बूता करैइय्या मजूर मन के एक ठन गोहड़ी मन ले मिलेन. “फेर हमन बूता नई करबो त भूखं मर जाबो. हमन घर मं रहिके के खर्चा नई उठाय सकन (कोविड-19 के खतरा के सेती),” धमतरी ब्लॉक के खरेंगा गांव के भुखिन साहू हा कहिथे. वो हा 24 मजूर के गोहड़ी के सरदार आय. “हमन मजूर अन अऊ हमर करा बस हाथ अऊ गोड हवय. फेर बुता करे बखत हमन शारीरिक दूरी बना के रहिथन..."

वो अऊ दीगर लोगन मन सड़क के दूनो किनारा मं बइठ के दल-भात और साग खावत रहीं जेन ला अपन घर ले लाय रहिन. वो मन सुत बिहनिया 4 बजे उठके रांधथें, घर के काम बूता ला निबटा के बिहनिया खा-पी के 6 बजे खेत मं हबर जाथें. वो मन 12 घंटा बाद संझा 6 बजे तक ले घर लहुंटथें, ओकर बाद फेर रंधई-बूड़ई अऊ घर के दीगर काम बूता, भुखिन ह अपन अ ऊ अपन संग के माईलोगन के हर दिन ला बताथे.

भुखिन कहिथे, हमन रोज के दू एकड़ मं रोपा लगाथन, अऊ एकड़ पाछू 3,500 रुपिया मिलथे. ये एकड़ पाछू दाम ह अलग-अलग रहिथे. 3,500 से ले के 4,000 तक ले (धमतरी मं ये मौसम मं) जेन ह बातचीत अऊ मजूर मन के संख्या ले तय होथे.

भुखिन के घरवाला कुछेक बछर पहिली मजूरी करे बर भोपाल गे रहिस अऊ वो हा लहुंट के नई आइस. वो हर हम ला गाँव मं छोड़ दिस, वोकर अब हमर ले कोनो संपर्क नई ये, वो हा कहिथे. ओकर बेटा कालेज मं हे अऊ भुखिन के कमाय ले परिवार के दूनो के गुजर बसर होथे.

उहिच सड़क मं खेत मजूर मन के एक ठन अऊ गोहड़ी ले भेंट होईस – ये मन मं जियादा करके माई लोगन अऊ मरद मन धान रोपे बर खेत मं जावत रहिन. “ये हा हमर कमई के जरिया आय, एकर सेती हमन ला बूता करना हे. फेर हमन बुता नई करबो त फसल किहाँ ले आही? खाय बर अरन के जरूरत सबे के आय, धमतरी ब्लॉक के दर्री गांव के एक झिन ठेकेदार सबिता साहू ह कहिथे. अगर हमन कोरोना ले डरबो त कोनो बुता करे नई सकन. फेर हमर लईका मन ला कऊन खवाही? अऊ वइसे घलो (धानके खेत मं) हमर बुता अइसने हे के हम मन दुरी बनाके रहिथन. मंझा जुलाई महिना मं जब मंय येमन ले मिलय रहेंव सबिता अऊ ओकर गोहड़ी ह 25 एकड़ मं, पाछू एकड़ 3,600 रुपिया मं रोपा लगा चुके रहिस.