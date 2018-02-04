उनकी टीचर सुनंदा जगदाले ने बताया, “पढ़ाई के जब सभी पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, तो हम उन्हें एक घंटे तक खेलने की अनुमति देते हैं." स्कूल के प्रिंसिपल, संदीप रसाल, हमें ऑफ़िस तथा क्लास-रूम दिखाते हैं. वह कहते हैं, “हमारे पास एक कंप्यूटर भी है, हम स्कूल की इमारत की मरम्मत कराने के साथ ही इसकी पुताई भी करवा रहे हैं, अगर आपसे हो सके तो हमारी कुछ सहायता कीजिए." इसके बाद वह उसी से सटे एक छप्पर में हमें ले जाते हैं. इसे वह अपना ‘मॉडर्न’ किचन बता रहे हैं - यह पूरी तरह से स्वच्छ है, अनाज को बोरियों में नहीं बल्कि टिन के डिब्बों में सफ़ाई से रखा गया है - यहां मिड-डे मील पकाया जाता है.

इस स्कूल में 43 बच्चे हैं - 21 लड़कियां और 22 लड़के, जिनकी आयु 6 साल से 10 साल के बीच है. पहली से चौथी कक्षा तक, प्रत्येक क्लास में लगभग 10 बच्चे हैं. इनमें से अधिकतर मलठण के हैं, कुछ ही बच्चे पड़ोसी गांव, मुगांव से हैं. रसाल हमें बताते हैं, “मलठण में एक हाईस्कूल है, जहां दसवीं कक्षा तक पढ़ाई होती है. इस प्राइमरी स्कूल से पास होने के बाद, इनमें से आधिकतर छात्र वहीं जाएंगे."

एक नया क्लास-रूम बनाया जा रहा है - यहां चीज़ें बिखरी हुई हैं, पेंट के डिब्बे ज़मीन पर पड़े हैं. दूर कोने में, एक बच्चा पुरानी साड़ी से बने झूले में सो रहा है. सुनंदा बताती हैं, “यह मेरी छोटी बेटी है. मेरी बड़ी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है." प्रधानाचार्य तथा शिक्षिका विवाहित हैं; वे दोनों साथ मिलकर पूरे गर्व से इस स्कूल को चला रहे हैं, इसे और बेहतर बनाने की वह आशा करते हैं. यहां पढ़ाने वाले स्टाफ़ यही दोनों पति-पत्नी हैं. वे यहां से लगभग 65 किमी दूर दौंड क़स्बे में रहते हैं, जहां से रोज़ाना अपनी कार से स्कूल आते हैं.