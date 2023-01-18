अररिया के भागपरवाहा गांव में सूरज के घर पर उनकर बाबूजी अनिरुद्ध बहरदार, 37 बरिस, पटवारी (प्रमुख) के सहायक के काम करेलें. एह खातिर उनका महीना के 1200 रुपइया मिलेला. एगो भूमिहीन परिवार खातिर इहे अकेल्ला बंधल कमाई बा. सूरज के कहनाम बा कि उनकर बाबूजी कबहूं ना चाहत रहलें कि ऊ काम खातिर एतना दूर जास. बाकिर परिवार लगे दोसर कवनो रस्ता भी ना रहे. सूरज बतइले, “हम आपन एगो नाता वाला से सुनले रहनी कि उहंवा बहुते पइसा मिलेला.” एहि से ऊ पंजाब जाए बदे मान गइल रहस.

छह लोग के परिवार जउन घर में रहेला, ऊ माटी के घर बा, जेकर छत खपरैल (माटी के टाइल्स) के बा. उनकर माई सुरती देवी कहत बारी, “बरखा में पानी घर के भीतर आ जाला. हमनी के गांव के सभे झोपड़ी मट्टी के बा, कुछे में टीन के छत बा.” सूरज पंजाब में जे कमइलन, ऊ घर के मरम्मती में लाग गइल. एहि से ऊ जे सोचले रहस, ओह हिसाब से उनकर पढाई शुरू ना हो पाइल. ऊ कहले, “लागत बा, हमरा बेमन से दोसरो बेरा पंजाब जाए के पड़ी.”

सुरती देवी, 35 बरिस, घर के काम-धंधा सम्हारेली. जरूरत पड़ला प ऊ मजदूरी भी करेली. सूरज के तीन गो छोट भाई बाड़ें. सभे सरकारी स्कूल में पढ़ेले- नीरज, 13 बरिस, छठमा में, बिपिन, 11 बरिस, चउथा में, आउर सबसे छोट आशीष, 6 बरिस, नर्सरी में. परिवार लगे कवनो जमीन नइखे. एहि से ऊ लोग मोटा-मोटी 2.5 एकड़ जमीन खेती खाती किराया प लेले बा. एह में से डेढ़ एकड़ प ऊ लोग मछरी पाले खाती पोखरा खोदले बा. बाकी के एक एकड़ पर ऊ लोग धान आ तरकारी उगावेला. सूरज जब भी घर में रहेलन, त खेत में उगल कुछो तरकारी लेके मंडी में बेचे खातिर चल जालन. एह सभ से परिवार साल में इहे कोई 20 हजार रुपइया कमा लेवेला. बाकिर ई कवनो बंधल कमाई नइखे.

एह घरिया सूरज आपन गांव में बारन. बाकिर आपन भविष्य के लेके बहुत जादे सोच में पड़ल बारन. अइसन लागत बा कि उनका कमाए खातिर एक बेरा फेरू पंजाब लवटे के पड़ी. अइसे त, ऊ पढ़े के चाहत बाड़े, “दोसर लइका सभ के स्कूल जात देख, हम्मर मन भी छटपटाला. सोचिला हमहूं स्कूल जा पइतीं.”

कहानी मूल रूप से हिंदी में लिखल गइल बा.

अनुवाद: स्वर्ण कांता