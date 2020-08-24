नेशनल सैंपल सर्वे की 2017-18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र के 18.5 फीसदी ग्रामीण परिवारों के पास कोई इंटरनेट सुविधा नहीं है। और ग्रामीण महाराष्ट्र में केवल 6 में से 1 व्यक्ति के पास “इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता” थी। महिलाओं में, वह 11 में 1 थी।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ग्रामीण महाराष्ट्र में 7 में से केवल 1 व्यक्ति सर्वेक्षण से पहले 30 दिनों में इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम था। महिलाओं के लिए, यह 12 में से 1 था। इस संबंध में सबसे ज्यादा वंचित आदिवासी और दलित होंगे, जो महाराष्ट्र की जनसंख्या का क्रमशः 9.4 प्रतिशत और 12 प्रतिशत हैं।

इन आदिवासी क्षेत्रों में, उच्च शिक्षा स्कूलों की स्थिति को दर्शाती है, बॉम्बे विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षक संघ का सर्वेक्षण बताता है। डॉ. तापती मुखोपाध्याय और डॉ. मधु परांजपे द्वारा लिखित 7 जून की इस रिपोर्ट, जो पालघर जिले के जौहर तालुका पर आधारित है, ने पाया कि “सब कुछ रुक गया है। कैंपस बंद कर दिए गए हैं और कोई भी शिक्षण या पाठ्येतर गतिविधि नहीं हो रही है।” इंटरनेट कनेक्टिविटी, जहां कहीं भी मौजूद है, में बहुत ख़राब बैंडविड्थ है। बिजली की आपूर्ति निराशाजनक है। “ऐसे हालात में ऑनलाइन पढ़ने / पढ़ाने का काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है,” वे कहती हैं।

भाऊ चस्कर चेतावनी देते हैं कि जो बच्चे पीछे रह गए हैं क्योंकि वे महंगे गैजेट नहीं ख़रीद सकते “उनमें हीन भावना विकसित हो सकती है।” उनका तर्क है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी की पहुंच काफ़ी बेहतर है, और कहते हैं, “राज्य सरकार को एक चैनल शुरू करना चाहिए, जिसके द्वारा हम पढ़ा सकते हैं और विद्यार्थियों को गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। उसके लिए, राज्य को तुरंत एक कार्यपुस्तिका तैयार करनी चाहिए। केरल सरकार ने भी कुछ ऐसा ही किया। [महाराष्ट्र] सर्कुलर में टीवी और रेडियो का उल्लेख है, लेकिन इस बात की कोई योजना नहीं है कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं।”