मेरे छात्र राबिन भुनिया ने इसी साल 20 मई को पाथरप्रतिमा ब्लॉक के अपने गांव बुडाबुडीर टाट से अम्फान चक्रवात के टकराने के कुछ दिन बाद मुझसे कहा था, “पढ़ाई करने से क्या होगा? मुझे भी अपने पिता की तरह नदी से मछलियों और केकड़ों को पकड़ना पड़ेगा.” राबिन (17 साल) ने मछली पकड़ने के काम में अपने पिता का हाथ बंटाने के लिए दो साल पहले स्कूल छोड़ दिया था. अम्फान चक्रवात ने उसके घर को बर्बाद कर डाला था और खारे पानी के थपेड़ों से उसका गांव जलमग्न हो गया था. सप्तमुखी के पानी की तरफ़ इशारा करते हुए उसने कहा था: “यह नदी हम सब को ख़ानाबदोश बना देगी.”

स्कूल छोड़ने वालों में 17 साल के मुस्तकीन जमादर भी शामिल है, जो शास्ती के ही गांव का रहने वाला है. दो साल पहले जब वह कक्षा 9 में था, तो उसने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया था, इस सवाल पर वह कहता है, “मुझे पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता.” उनके पिता इलियास कहते हैं, “पढ़ने से क्या मिलेगा? मैंने अपने बेटे को कमाने और परिवार की मदद करने के लिए पूरी तरह से मछली पकड़ने के काम में लगा दिया है. पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला. इससे मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ.” इलियास (49 वर्षीय) ने रोज़ी-रोटी की तलाश में कक्षा 6 के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, और बाद में राजमिस्त्री का काम करने के लिए केरल चले गए थे.

स्कूल छोड़ना लड़कियों को ख़ास तौर से प्रभावित करता है - उनमें से ज़्यादातर लड़कियां या तो घरों में रहती हैं या फिर उनकी शादी कर दी जाती है. काकदीप ब्लॉक के शिबकालीनगर गांव के आई. एम. हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक दिलीप बैरागी ने मुझे 2019 में बताया था, “जब मैंने राखी हाज़रा [कक्षा 7 की एक छात्रा] से पूछा था कि वह पिछले 16 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आई, तो वह रोने लगी. उसने कहा कि जब उसके माता-पिता हुगली नदी में केकड़े पकड़ने जाते हैं, तब उसे अपने भाई [जो कक्षा 3 में है] की देखभाल करनी पड़ती है.”

लॉकडाउन के कारण स्कूल छोड़ने के इस प्रकार के मामले बढ़ गए हैं. बुडाबुडीर टाट गांव के एक मछुआरे, अमल शीत ने अपनी 16 साल की बेटी कुमकुम, जो 9वीं कक्षा में थीं, को तब स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया, जब परिवार ने अपना आर्थिक संकट दूर करने के लिए उसकी शादी तय दी थी. अमल कहते हैं, “नदी में अब पहले जितनी मछलियां नहीं मिलतीं.” वह अपने छह सदस्यीय परिवार में कमाने वाले अकेले व्यक्ति हैं. उनके मुताबिक़, “इसीलिए मैंने उसकी शादी लॉकडाउन के दौरान कर दी, जबकि वह अभी पढ़ ही रही थी.”

यूनिसेफ़ की 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत की 22.30 करोड़ बालिका वधुओं (जिनकी शादी 18 साल से पहले हो जाती है) में से 2.2 करोड़ पश्चिम बंगाल में रहती हैं.