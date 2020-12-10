रघु वायशेत गांव के जिला परिषद (ज़ेडपी) स्कूल में जाता है। प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक, स्वाति गावड़े का कहना है कि कक्षा 1 से 10 तक इस स्कूल के 400 छात्रों में से लगभग 200 प्रवासी माता-पिता के बच्चे हैं। यहां, रघु बिहार और उत्तर प्रदेश के अन्य बच्चों से मिला। वह अब 5वीं कक्षा में पढ़ता है और मराठी में पढ़, लिख और बात कर सकता है। सनी को भी उसके माता-पिता ने स्कूल में डाला था, और अब वह कक्षा 3 में है।

अलीबाग एक बढ़ता हुआ तटीय शहर है, जो मुंबई शहर से लगभग 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिछले दो दशकों से यहां रियल स्टेट के कारोबार ने बहुत से प्रवासी मज़दूरों को आकर्षित किया है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से अपने परिवारों के साथ यहां आते हैं। उनके बच्चे आमतौर पर तालुका के ज़िला परिषद या सरकारी सहायता प्राप्त मराठी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं।

परिवर्तन को आसान बनाने के लिए, कुछ शिक्षक शुरू में प्रवासी छात्रों के साथ हिंदी में बातचीत करते हैं, गावडे बताती हैं। “अलीबाग के ज़िला परिषद स्कूलों में प्रवासी परिवारों के कई छात्र हैं और बच्चे के लिए पूरी तरह से नए वातावरण में समायोजित होना बेहद मुश्किल है। शिक्षकों के रूप में, हम इन बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों को नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम हम अपनी भाषा को कुछ दिनों के लिए ज़रूर बदल सकते हैं। बच्चे नई चीज़ें तेजी से सीखते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए।”

वायशेत से लगभग पांच किलोमीटर दूर, कुरुल गांव की सुधागड़ एजुकेशन सोसायटी, एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में मराठी भाषा का सत्र चल रहा है। शिक्षक मानसी पाटिल ने प्रत्येक बच्चे से क्लास के सामने कुछ मिनट तक बात करने के लिए कहा ताकि उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके। अब 10 वर्षीय सत्यम निषाद की बारी है: “हमारे गांव में लोग खेतों पर काम करते हैं। हमारे पास भी खेत है। जब बारिश होती है, तो वे बीज बोते हैं, फिर कुछ महीनों के बाद वे फ़सल काटते हैं। वे अनाज को डंठल से अलग करते हैं। फिर वे इसे फटकते हैं और बोरियों में डालकर घर में रखते हैं। वे इसे पीसते हैं और रोटी खाते हैं।” कक्षा में मौजूद 22 छात्र ताली बजाते हैं।

“सत्यम बहुत दुखी रहता था और किसी से बात नहीं करता था,” पाटिल बताती हैं। “बच्चे को बहुत ही मूल बातें सिखाना, अक्षर से परिचय के साथ शुरू करना, शिक्षकों और अन्य बच्चों से बात करने के लिए उनमें कुछ आत्मविश्वास पैदा करता है। जिस भाषा के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना, उसके लंबे वाक्यों के साथ आप उन पर बमबारी नहीं कर सकते। आपको उनके साथ सौम्य रहने की आवश्यकता है।”