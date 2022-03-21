लेकिन रमेशभाई और कई अन्य परिवारों ने अपनी ज़मीन सौंपने से इंकार कर दिया है. ‘मुझे मुआवज़ा नहीं चाहिए, यह ज़मीन मेरे लिए ज़्यादा कीमती है’

रमेशभाई पहले ही कई बार नुक़सान उठा चुके हैं और यह बुलेट ट्रेन परियोजना उनके लिए एक और नई समस्या बनकर सामने आ खड़ी हुई है. साल 2015 में, गुजरात सरकार ने फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए उनकी 46 गुंठा ज़मीन (1 एकड़ = 40 गुंठा; उनके पास कुल लगभग पांच एकड़ ज़मीन है) ले ली थी. वह बताते हैं, “उस समय ज़मीन का बाज़ार मूल्य 3 लाख रुपए प्रति गुंठा था, लेकिन राज्य सरकार ने मुझे केवल 12,500 रुपए प्रति गुंठा का मुआवज़ा दिया. मैंने उनसे अपील भी की, लेकिन मुझे अब तक कोई जवाब नहीं मिला!”

वह दुखी होकर आगे पूछते हैं, “और कितनी बार [मेरी सहमति के बिना मेरी ज़मीन ली जाएगी], बताओ? सरकार ने मेरी ज़मीन तीन बार ली है. सबसे पहले, एक रेलवे लाइन के लिए ज़मीन ली गई. इसके बाद, एक्सप्रेसवे के लिए मेरी ज़मीन अधिग्रहित की गई. और तीसरी बार, छह-लेन के फ्रेट कॉरिडोर के लिए ली गई थी. और अब, बुलेट ट्रेन के लिए वे फिर से मेरी ज़मीन छीनने चाहते हैं.”

ज़मीन खोने के डर ने रमेशभाई पर ऐसा असर डाला है कि वह 50 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में एक डॉक्टर से काउंसलिंग ले रहे हैं. “मुझे काफ़ी तनाव हो गया है, समझ नहीं आता कि क्या करूं! मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे कौन सी बात परेशान कर रही है. अगर बार-बार मैं अपनी ज़मीन खोता रहूंगा, तो डर और तनाव के बिना कैसे जी पाऊंगा. यहां तक कि मेरे डॉक्टर का घर भी छीना जा रहा है इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के चक्कर में.”