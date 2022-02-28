68 वर्षीय एस. कृपाराव, जो उप्पडा के एक चर्च में पादरी हैं, कहते हैं, "मैंने फ़िल्म की शूटिंग देखी है. कुछ कलाकार, जो शूटिंग के लिए आए थे, वे यहां के गेस्ट हाउस में ठहरे थे. अब सबकुछ समुद्र में डूब चुका है. यहां तक कि गेस्ट हाउस भी."

साल 1961 में प्रकाशित हुई पूर्वी गोदावरी की ज़िला जनगणना पुस्तिका में एक गेस्ट हाउस का ज़िक्र किया गया है: "समुद्र तट से केवल एक फर्लांग (लगभग 200 मीटर) की दूरी पर यहां एक शानदार यात्री बंगला है, जहां कमरों के दो सुइट (साज-सज्‍जा युक्त कमरों का सेट) हैं. ऐसा कहा जाता है कि समुद्री लहरों से पुराने यात्री बंगले के नष्ट हो जाने के बाद इसे बनवाया गया था." इसलिए जहां ‘नाकु स्वतंत्रम वाचिंदी’ के कलाकार ठहरे थे, वह कम से कम दूसरा ऐसा बंगला था जो समुद्री लहरों के कारण नष्ट हो गया.

समुद्री लहरों की भेंट हुई कलाकृतियां और इमारती संरचनाएं अब अभिलेखों और स्थानीय लोगों की यादों का हिस्सा हैं, जिसे पीढ़ियों से सहेजकर रखा गया है. गांव के बुज़ुर्गों को याद है कि उनके दादा-दादी या माता-पिता समुद्र में डूबे एक बड़े पत्थर (पेड्ड रई) के बारे में कई साल तक बात करते रहे. साल 1907 के गजट में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है: “समुद्र में आधे मील की दूरी पर एक डूबे हुए खंडहर में मछुआरों के जाल फंस जाते हैं, और बच्चे ज्वार के समय सिक्कों की तलाश में तट पर आ जाते हैं, क्योंकि समुद्री लहरें अपने साथ ऐसी कुछ चीज़ें बहा ले आती हैं, जो शायद किसी डूबे हुए शहर के कारण समुद्र की गोद में बिखरी पड़ी हैं."

साल 1961 के हैंडबुक में भी इस खंडहर का उल्लेख मिलता है: "बूढ़े मछुआरों का कहना है कि जब वे मछली पकड़ने के लिए अपनी नावों और बेड़ों में जाते थे, तो तट से एक मील की दूरी पर उनके जाल इमारतों की नुकीली सतह या पेड़ों की शाखों में फंस जाते थे, और इसके अलावा उनकी परंपरागत जानकारी के अनुसार समुद्र उनके गांव को अपने कब्ज़े में लेता जा रहा है."

तब से लेकर वर्तमान तक गांव का एक बड़ा हिस्सा समुद्र की गोद में समा गया है. इसके लगभग सभी समुद्र तट, अनगिनत घर, कम से कम एक मंदिर और एक मस्ज़िद समुद्री लहरों के हवाले नष्ट हो चुके हैं. पिछले एक दशक में, समुद्री लहरों के कारण 1463 मीटर लंबा 'जियोट्यूब' भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसे 2010 में उप्पडा गांव को बचाने के लिए 12.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनवाया गया था. जियोट्यूब बड़े नलिका जैसी संरचना वाले कंटेनर होते हैं जो रेत और पानी के घोल के मिश्रण से भरे होते हैं, जिनका उपयोग तटरेखा संरक्षण और भूमि सुधार में किया जाता है. इसी गांव में रहने वाले 24 वर्षीय डी. प्रसाद, जो कभी-कभार मछली पकड़ने का काम करते हैं, कहते हैं, "पिछले पंद्रह सालों में, समुद्री लहरों की मार से दो वर्ग फ़ुट क्षेत्रफल वाले दो बड़े चट्टानी पत्थरों को मैंने छह इंच के कंकड़ों में बदलते देखा है."