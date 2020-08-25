टी आदिनारायण (ऊपर के कवर फोटो में), जिन्होंने बुक्कारायसमुद्रम मंडल के बोडिगनिडोड्डी गांव में छह एकड़ में केले की खेती की, कहते हैं, “लेकिन, लॉकडाउन के कारण केले मुश्किल से 2 रुपये किलो बिके थे। मुझे बैंकों से पैसे नहीं मिलते हैं क्योंकि मैं एक बटाईदार किसान हूं और मैंने फ़सल पर 4.80 लाख रुपये का निवेश किया था...”

उसी मंडल के रेड्डीपल्ली गांव के सी लिंगा रेड्डी, जिन्होंने अपने पांच एकड़ खेत में केले लगाए थे, कहते हैं कि उन्होंने अपने द्वारा निवेश किए गए 10 लाख रुपये में से मुश्किल से 2.50 लाख रुपये वापस मिले हैं। उन्होंने बैंक से, खाद की दुकानों और अन्य से ऋण लिया है। “अगर लॉकडाउन नहीं होता, तो मैंने 15 लाख रुपये कमाए होते। मैंने मुआवज़े के लिए आवेदन किया है,” वह कहते हैं।

यहां के कार्यकर्ता और किसानों का कहना है कि उन्होंने अनंतपुर के कई गांवों में काटी गई सभी फ़सलों का विवरण एकत्र कर लिया है। स्थानीय बाज़ार समिति ने मुआवज़े की व्यवस्था करने के लिए किसानों के पासबुक की फोटोकॉपी एकत्र की है। लेकिन, किसानों का कहना है कि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई और जानकारी नहीं मांगी है और न ही इस संबंध में आगे कोई क़दम उठाया है।

“अधिकारियों के पास योजना की कमी थी और वे ज़िद कर रहे थे कि हम उन्हें ऐसे किसानों के व्यक्तिगत मामलों के बारे में सूचित करें जो अपनी फ़सल बेचने में असमर्थ हैं, जबकि पूरा गांव परेशान है। जिस eNam (ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) प्रणाली का काफ़ी प्रचार किया गया था, वह भी किसानों का कोई भला नहीं कर सकी,” अखिल भारतीय किसान सभा, अनंतपुर के जिला सचिव, आर चंद्रशेखर रेड्डी कहते हैं। (आंध्र प्रदेश में अप्रैल 2016 में शुरू हुई eNam प्रणाली, किसानों और व्यापारियों को उच्चतम बोली लगाने वाले को ऑनलाइन बेचने की अनुमति देती है। लेकिन लॉकडाउन संचालित अनिश्चितता के कारण, व्यापारी बोली लगाने से दूर रहे।)

किस्टा कहते हैं कि अधिकारियों ने उनसे अभी तक उनके नुकसान के बारे में कोई पूछताछ नहीं की है। “मेरे पास टीनेंसी कार्ड नहीं है और रायतु भरोसा [किसानों के लिए आंध्र सरकार की सब्सिडी योजना] की राशि ज़मीन के मालिक को चली गई। मुझे संदेह है कि वह मुझे कोई मुआवज़ा देगा, यदि सरकार ने उसे भेजा है, हालांकि उसने ऐसा करने का वादा किया है।”

किस्टा को अब अपनी बाक़ी फ़सल की देखभाल करने के लिए निजी साहूकारों से और पैसे उधार लेने होंगे – कम से 1 लाख रुपये, 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर। “केले की खेती तीन साल से हो रही है। इसलिए अभी, मैं खेती जारी रख रहा हूं…” वह कहते हैं, इस उम्मीद में कि अगली फसल से उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा।

हिंदी अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़