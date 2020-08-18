कई महिलाओं को इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) के अनुसार, एक तिहाई से अधिक महिलाओं ने कहा कि उन्होंने घरेलू हिंसा का सामना किया है – लेकिन उनमें से केवल 7 में से 1 ने हिंसा रोकने के लिए किसी से (पुलिस सहित) मदद मांगी थी।

लेकिन गिरिजा के घर में वर्तमान संकट का कारण क्या है?

“लॉकडाउन के पहले कुछ हफ़्तों के बाद, वे [उनके सास-ससुर और पति के दादा-दादी] जैसे ही दिल्ली से वापस आए, मैंने उन्हें स्क्रीनिंग और वायरस की जांच करवाने के लिए कहा, क्योंकि घर में बच्चे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे यह कहते हुए गाली दी कि मैं उन्हें बदनाम कर रही हूं और आरोप लगा रही हूं कि वे कोविड-19 के मरीज़ हैं। मेरी सास ने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरे घर के बाहर 8 से 10 लोग यह सब देख रहे थे। कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया,” गिरिजा कहती हैं। जब हम बात कर रहे थे, उस समय भी वह चौकन्नी थीं कि कोई देख तो नहीं रहा है।

यह उदासीनता और चुप्पी द्वारा अपराध में सहभागिता भी एक विश्वव्यापी घटना है, जैसा कि 2012 की एक रिपोर्ट, न्याय की खोज में, में कहा गया है। इसने बताया कि 41 देशों में से 17 में, एक चौथाई या उससे अधिक लोग अपनी पत्नी को पीटना उचित समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत था।

गिरिजा ने उसके बाद मुझे एक शिकायत पत्र दिखाया, जिसे उनकी 14 वर्षीय बेटी अनुराधा ने उनकी तरफ़ से लिखा था। “हम इसे पुलिस को देना चाहते थे,” अनुराधा ने मुझसे कहा, “लेकिन लॉकडाउन के कारण, हमें महोबा शहर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने हमें बैरियर के पास रोक दिया।” शहर उनके गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। गिरिजा ने तब महोबा के पुलिस अधीक्षक से फ़ोन पर बात की, क्योंकि उन्हें गांव से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। [हमारी बैठक और बातचीत इसलिए संभव हो पाई, क्योंकि यह रिपोर्टर महोबा टाउन पुलिस थाना के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और कांस्टेबल के साथ गिरिजा के घर पहुंची थी]।

महोबा के एसपी, मणि लाल पाटीदार ने कहा, “हम आमतौर पर घरेलू हिंसा के मामलों के आरोपियों को, उनके ख़िलाफ़ पहली या दूसरी शिकायत मिलने पर गिरफ़्तार नहीं करते। शुरू में, हम उन्हें समझाते हैं। बल्कि, हम आरोपी और पीड़िता दोनों को एक बार, दो बार या तीन बार समझाते हैं। जब हमें पता चलता है कि स्थिति बेहतर नहीं हो रही है, केवल तभी हम एफआईआर दर्ज करते हैं।”