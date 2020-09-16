रमजूभाई (56 वर्षीय) गुजरात के कच्छ ज़िले के भुज में रहते हैं और वहीं काम करते हैं. वह चैत्र (अप्रैल) के पहले सोमवार को कच्छ के बन्नी में हर साल आयोजित होने वाले हाजीपीर मेले में विक्रेताओं को 25,000 रुपए के मिट्टी के बर्तन बेच लेने के समय की याद करते हैं. लेकिन इस साल, लॉकडाउन के कारण, यह मेला रद्द कर दिया गया.

उनके 27 वर्षीय बेटे कुंभार अमद कहते हैं, “लॉकडाउन के दौरान होटल और खाद्य कारोबार बंद होने के कारण कुल्हड़ और वड़की [कटोरे] जैसे मिट्टी के बर्तनों की मांग कम हो गई है. और यहां के ग्रामीण इलाक़ों के कई कुम्हार केवल जीविका कमाने के लिए कुल्हड़ बनाते हैं.”

एक और बढ़ती हुई चिंता को उजागर करते हुए, रमजू अली कहते हैं, “अपने काम के लिए अब मिट्टी पाना भी इतना आसान नहीं है. ईंट उद्योग हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, क्योंकि वे सारी मिट्टी खोद लेते हैं [मुख्य रूप से पास के हरिपुर इलाक़े से] और हमारे लिए अब वहां कुछ भी नहीं बचा है.”

भुज के लखुराई इलाक़े में रमजुभाई के घर से कुछ दूर, 62 वर्षीय कुंभार अलारखा सुमर रहते हैं, जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन हैं. उन्होंने मुझसे कहा, “मैंने स्थानीय बैंक में सोने की एक चेन गिरवी रख दी, और राशन की दुकान का भुगतान करने और [लॉकडाउन के दौरान] अन्य ख़र्चों का प्रबंध करने के लिए कुछ पैसे उधार लिए. जब मेरे बेटे काम के लिए बाहर जाने लगे, तो उसके बाद मैंने धीरे-धीरे इस राशि का भुगतान करना शुरू कर दिया.” उनके तीन बेटे हैं; दो निर्माण स्थलों पर मज़दूरी करते हैं, और एक कुम्हार है. “लॉकडाउन के पहले महीनों [मार्च से मई] के दौरान, मैं गल्ले बना रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद, जब सभी स्टॉक पड़े रहे और घर में रखने की जगह नहीं बची, तो मेरे पास बेकार बैठने और कई दिनों तक काम नहीं करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.”

भुज से लगभग 35 किलोमीटर दूर लोदाई गांव है, जहां 56 वर्षीय कुंभार इस्माइल हुसैन रहते हैं. उन्होंने कहा, “हम आमतौर पर कच्छी पेंटिंग की पारंपरिक शैली से सजे व्यंजन पकाने और परोसने के बर्तन बनाते हैं [परिवार की महिलाओं द्वारा]. हम पर्यटकों से ऑर्डर लेते थे, जो हमारे काम को देखने आते थे. लेकिन लॉकडाउन के कारण, पिछले तीन महीनों से कोई भी गांव में नहीं आया है...” इस्माइल भाई ने बताया कि अप्रैल से जून तक उनकी कोई बिक्री नहीं हुई, जबकि इन महीनों में वह औसतन 10,000 रुपए मासिक कमाते थे. कुछ पारिवारिक मुद्दों के कारण, वह अभी भी व्यवसाय में वापस नहीं आए हैं.