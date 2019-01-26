इन इलाक़ों में सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह का तरीक़ा आज़माया हुआ एक माध्यम है, जैसा कि मैंने वर्षों में सीखा है। मैंने यह भी जाना है कि वे हमेशा काम नहीं करते हैं। लड़ाइती के मामले में, शुरुआत अच्छी थी। उन्होंने ‘एकता’ नाम का सुझाव दिया, लेकिन ईर्ष्या और गलतफ़हमियां बढ़ने लगीं, जिसकी वजह से समूह टूटने लगा।

“असली कारण, मुझे पता है, पुरुष थे। वे हम महिलाओं के एक साथ आने को सहन नहीं कर सकते थे। सदियों से हमारे साथ यही होता रहा है। मर्द शराब पीते हैं और ताश खेलते हैं। हमें बोझ सहना पड़ता है…” उनकी आवाज़ मधिम हो जाती है।

लड़ाइती के खुद अपने पति, राम नरेश नाराज़ थे। “वह पूछते, ‘क्या तुम नेता बनने की कोशिश कर रही हो?’ मेरे ससुर ने कहा कि मैंने परिवार का नाम बर्बाद कर दिया है। मैं परिवार की किसी भी अन्य महिला के विपरीत थी,” वह बताती हैं।

दो लड़कियों और एक लड़के की मां लड़ाइती को तब यह एहसास होना शुरू हो गया था कि जब तक वह खुद खड़ी नहीं होतीं, परिवार के छोटे से खेत से होने वाली मामूली कमाई उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। उन्होंने पैसे कमाने के लिए अलग-अलग रास्ते तलाशे। एक बार वह बकरी पालन का प्रशिक्षण हासिल करने के लिए दिन भर ग़ायब रहीं। लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। “मैं रातों को जागती रहती, इस डर से कि मेरे बच्चों का जीवन भी मेरे जैसा न हो जाए,” वह याद करते हुए कहती हैं।

इसका समाधान गांव की ही एक अन्य महिला से बातचीत के दौरान निकल कर आया, जिसने सुझाव दिया कि लड़ाइती दरी (सूती कपड़ों के टुकड़े) की बुनाई में अपना हाथ आज़मा सकती हैं। थारुओं के बीच, दरियां बेशक़ीमती होती हैं – रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुओं के रूप में और शादियों में प्रमुखता से उपहार स्वरूप देने के लिए। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े फटी हुई साड़ियों, छोड़ दिये गए सूट, बेकार पड़े कपड़ों की पट्टियों से आते हैं।

ससुराल वालों को समझाना एक चुनौती थी, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि वह घर से बाहर नहीं निकलेंगी। एक करघा लाया जाना था, और 2008 तक लड़ाइती को पर्याप्त सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं के बारे में मालूम हो चुका था कि ऋण का प्रबंध कैसे किया जा सकता है। इलाक़े में सक्रिय एक संगठन ने उन्हें बुनाई के बारे में प्रशिक्षित किया।