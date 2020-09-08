बिनौरा गांव में अपने घर पहुंचने के एक हफ्ते बाद संध्या को बुख़ार हो गया। “यह उसके साथ तब होता है, जब वह तनाव में होती है। वह चिंतित है कि हम यहां पर हैं, तो आंध्र प्रदेश में उसकी पढ़ाई कैसे जारी रहेगी। मेरी बेटी, वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वह आधा कर्नाटक और आधा आंध्र प्रदेश जानती है,” रामदेकली ने कन्नड़ और तेलुगु में अपनी बेटी के प्रवाह के बारे में कहा।

वर्ष 2018 में आंध्र के कलिकिरी गांव आने से पहले, यह परिवार 10 साल तक कर्नाटक के गडग शहर में रहा। “मैं शाम को गली-गली जाकर गोभी-मंचूरियन [तली हुई फूलगोभी की डिश] बेचता था,” बीरेंद्र कहते हैं। दिन में, रामदेकली सामग्री तैयार करती थीं। “कई बार, लोग खाने के बाद पैसे नहीं देते थे। फिर वे गालियां भी देते थे,” बीरेंद्र ने कहा। “मैं उनसे लड़ नहीं सकता था – मैं दूसरे गांव में था। किसी तरह, हमने काम चलाया।”

8 जुलाई को जब सिंह से मेरी बात हुई थी, तब तक परिवार को घर लौटे हुए एक महीने से ज्यादा हो गया था। “मैं [आंध्र प्रदेश] वापस जाने के लिए तैयार हूं,” उन्होंने मुझसे कहा। “लेकिन [कोविड-19] रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, मुझे नहीं मालूम कि ग्राहक [पानी पुरी खाने के लिए] आएंगे भी।”

बीरेंद्र की तरह, 99 प्रतिशत स्व-नियोजित व्यक्तियों (जिसमें सड़क पर और गलियों में ठेला लगाकर सामान बेचने वाले भी शामिल हैं) की लॉकडाउन के दौरान कोई कमाई नहीं हुई है, स्ट्रैंड्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क का कहना है। (इस नेटवर्क का गठन 27 मार्च को किया गया था, ताकि संकट में फंसे जो प्रवासी श्रमिक कॉल कर रहे हैं उनकी मदद की जा सके, और इसने लगभग 1,750 फ़ोन कॉल पर आधारित तीन रिपोर्ट जारी की है।)

इस बीच, बीरेंद्र छोटे-मोटे काम करते रहे, जैसे बिनौरा और उसके आसपास लोगों के कच्चे घरों को ठीक करना। इस काम से वह एक दिन में 200 रुपये कमाते हैं, और किसी हफ्ते में उन्हें 2-3 दिन का काम मिल जाता है, कभी-कभी वह भी नहीं मिलता। रामदेकली घर का काम कर रही हैं – यानी खाना बनाना, कपड़े धोना, सफ़ाई करना। “घर से बाहर काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे घूंघट करना पड़ता है। इसकी वजह से मेरे लिए खेत पर काम करना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है, मैं जाती हूं,” उन्होंने मुझे 30 जुलाई को बताया था।