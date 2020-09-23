वह बताती हैं, “सूरत में हमने 4,000 रुपए में वन रूम सेट (एक कमरा; किचन और शौचालय के साथ) किराए पर लिया था. कारखाने में हममें से हर कोई 8,000 रुपए - संयुक्त रूप से 24,000 रुपए - कमाता था. लौटने के बाद हम 2,400 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं.”

“यहां, इस सीज़न में बेहतर दिनों में खेतिहर मज़दूरी करके हम ज़्यादा से ज़्यादा 175-200 रुपए कमा सकते हैं. लेकिन, यह काम साल के 365 दिन नहीं मिलता. इसीलिए, हम सालों पहले सूरत चले गए थे - जब यहां मिलने वाली मज़दूरी और भी कम हुआ करती थी.”

क़रीब 55 वर्ष की आयु की इद्दन आत्मविश्वास से भरी नज़र आती हैं, और कहती हैं कि उनका कोई उपनाम नहीं है. “मैं अपने सभी दस्तावेज़ों पर इद्दन ही लिखती हूं.”

उनके पति को, जिनका वह नाम नहीं बताना चाहतीं, एक सरकारी शिविर में अनिवार्य कोविड परीक्षण के बाद मई के पहले सप्ताह में कोविड पॉज़िटिव घोषित कर दिया गया था. वह कहती हैं, “तबसे हमारा जीवन नरक बन गया है.”

“उनका वायरस से संक्रमित हो जाना तनावपूर्ण रहा, लेकिन असली समस्या उनके ठीक होने के बाद शुरू हुई. जब मेरे बेटे और पति ने खेतिहर मज़दूरों के रूप में काम मांगा, तो ज़मींदारों ने उनका मज़ाक़ उड़ाना शुरू कर दिया, और उन पर वायरस फैलाने का आरोप लगाया. एक मालिक ने मुझे चेतावनी दी कि मैं उसके खेतों में क़दम भी न रखूं और फिर अन्य ज़मींदारों से कहा कि वे हमें कोई काम न दें.”

वह कहती हैं, “हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें भगा दिया जाता है. दूसरे धर्म के लोगों को काम मिल जा रहा है. हाल ही में, नाई की दुकान पर मेरे बेटे का बाल काटने से मना कर दिया गया था. उससे कहा गया कि ‘तुम्हीं लोग’ कोरोना वायरस फैला रहे हो.”

इद्दन के पति का मई के अंत में एक सरकारी शिविर में दोबारा कोविड टेस्ट किया गया, और इस बार वह निगेटिव पाए गए थे. इद्दन एक दस्तावेज़ दिखाती हैं, “देखिए, आप नाम पढ़ें, मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकती. लेकिन मुझे पता है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि हम अब स्वस्थ हैं. फिर यह भेदभाव क्यों?”

इद्दन ने इस कठिन वक़्त में गुज़ारे के लिए अपनी ननद से 20,000 रुपए का क़र्ज़ लिया है. “उसकी आर्थिक रूप से सक्षम परिवार में शादी हुई है. लेकिन मुझे नहीं पता कि हम उसका पैसा कब लौटा पाएंगे. जब हम धागे की फ़ैक्ट्री में काम करने वापस जा पाएंगे, शायद तब लौटा सकें...”

उस क़र्ज़ पर ब्याज कितना चढ़ेगा? इस सवाल के जवाब में वह कहती हैं, “ब्याज? मुझे नहीं पता. मुझे उनको 25,000 रुपए वापस देने हैं.”

इद्दन जल्द से जल्द सूरत लौटने का इंतज़ार कर रही हैं.

जिज्ञासा मिश्रा, ठाकुर फ़ैमिली फ़ाउंडेशन से मिले एक स्वतंत्र पत्रकारिता अनुदान के ज़रिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक स्वतंत्रता के मसले पर रिपोर्टिंग करती हैं. ठाकुर फ़ैमिली फ़ाउंडेशन ने इस रिपोर्ताज के कॉन्टेंट पर एडिटोरियल से जुड़ा कोई नियंत्रण नहीं रखा है.

अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़