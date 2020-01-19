“मैंने क़रीब 20 किलो सड़े हुए टमाटर फेंक दिये,” 28 वर्षीय किसान कहते हैं। “अत्यधिक बारिश के कारण पौधे के फूल भी मर गए, इसलिए टमाटर अब और बड़े नहीं होंगे। मैं पौधों को दवा [कीटनाशक] से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार एक टन से ज्यादा मिल पाएगा। बाज़ार की क़ीमत भी इस बार कम है [10-11 रुपये प्रति किलोग्राम]। मैं लागत नहीं निकाल पाऊंगा। मैं अभी भी अधिकारियों के आने और नुकसान का निरीक्षण करने का इंतज़ार कर रहा हूं।”

पिछले साल, तुषार ने लगभग 36 टन (या 36,000 किलो) टमाटर उपजाया और 3 रुपये किलो की न्यूनतम क़ीमत पर बेचा। इस प्रकार उन्हें लगभग 1.8 लाख रुपये मिले, जिससे 20,000-30,000 रुपये का लाभ हुआ। उनकी 25 वर्षीय पत्नी, अश्विनी आंगनवाड़ी शिक्षिका हैं, जो प्रति माह लगभग 2,000 रुपये पाती हैं। अपनी संयुक्त आय से वे दोनों अपनी 10 वर्षीय बेटी और तुषार के माता-पिता का ख़र्चा वहन करते हैं।

नाशिक जिले में अशोक और तुषार की तरह, 1,926 गांवों (दिंडोरी के तहसीलदार के कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार) में 317,379 से अधिक किसान फ़सल की कटाई के दौरान, बेमौसम की हद से ज़्यादा बारिश के क़हर से जूझ रहे हैं। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र (जहां नासिक स्थित है) और मराठवाड़ा में इस वर्ष 1 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच 183.1 मिमी बारिश हुई (भारतीय मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं), जबकि इन क्षेत्रों में इसी अवधि के दौरान 80.1 मिमी औसत बारिश होती है। किसानों का कहना है कि बारिश ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सोयाबीन, धान, मूंगफली, मक्का और टमाटर जैसी ख़रीफ़ फ़सलों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को घटा दिया है।

बोरस्तेवाड़ी के बाहरी इलाके में, 52 वर्षीय सरला बोरस्ते ने मुझे दिखाया कि हद से ज़्यादा पानी ने उनके अंगूर के बाग को कितना प्रभावित किया है। सितंबर में, उन्होंने अपनी तीन एकड़ ज़मीन पर कलियों की छंटाई की थी। अंगूर को बढ़ने में लगभग 110-120 दिन लगते हैं। लेकिन अक्टूबर में अचानक होने वाली भारी बारिश के कारण पत्तियां डाउनी फफूंद रोग से संक्रमित हो गईं और फूल निकलने का सिलसिला रुक गया। “अक्टूबर फूल निकलने के लिए महत्वपूर्ण होता है,” सरला कहती हैं। “इस समय तक अंगूर के छोटे गुच्छे उग जाने चाहिए थे। मैंने लगभग तीन लाख का निवेश किया था। यह पूरी तरह से नुकसान है।”