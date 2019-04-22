सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन के अलावा, समुदाय के कुछ दूसरे लोगों ने भी मदद करने की कोशिश की है. अनिल के सहकर्मी वीरेंद्र सिंह, बैंक की काग़ज़ी कार्रवाई पूरी करने में रानी की मदद कर रहे हैं, और आंदोलन की बैठकों में उनके साथ जाते हैं. वह कहते हैं कि दिल्ली में उनके वाल्मीकि समुदाय से कई अविवाहित पुरुष हैं - जैसे कि अनिल थे. “चूंकि हमारे पास कोई निश्चित नौकरी नहीं है, इसलिए गांव में भी हमारी शादी नहीं हो पाती. मैं भी 30 साल से ऊपर का हो चुका हूं और शादी की कोई उम्मीद नहीं है. मैं रानी और उनके परिवार की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि समाज और पुलिस उन्हें ख़त्म कर देना चाहते हैं.”

हमारी बातचीत के बाद, डाबड़ी में रानी अपने बच्चों के साथ गली के अंत तक मुझे छोड़ने आती हैं. “मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी कठिनाइयां झेली हैं, मुझे पीटा गया, लेकिन अनिल के साथ मुझे पहली बार ख़ुशी मिली थी. ऐसी ख़ुशी का अनुभव करने के बाद, फिर से दुख भरा जीवन व्यतीत करना मुश्किल है. अकेली महिला समाज में गिद्धों के निशाने पर रहती है. मैं इन बच्चों के लिए जी रही हूं और आगे भी ऐसा करती रहूंगी, चाहे मुझे जो हो जाए. जब हम [सीवर की सफ़ाई के लिए] मशीनें चलाएंगे, तो लोगों को हमारी क्षमताओं का एहसास होगा. आपको ये मशीनें जल्द लानी चाहिए...”

इंडिया सेनिटेक फ़ोरम में, जहां मैं पहली बार सीढ़ियों पर बैठी रानी से मिली, विभिन्न मशीनें प्रदर्शित की गई थीं. उनमें से एक बैंडिकूट नामक सफ़ाई रोबोट भी था, जिसे कथित तौर पर केरल में प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. सीवरक्रॉक नाम की एक अन्य नई मशीन, कीचड़ काटने के लिए जेट प्रेशर और कटर का उपयोग करती है. फिर एक 360-डिग्री घूमने वाला कैमरा है, जो सीवर के अंदर से बाहर के कंप्यूटर में चित्र भेज सकता है. प्रदर्शनी में एक गैस-टेस्टर भी था जो अंदर की ज़हरीली गैसों की चेतावनी देता है, जिनके चलते बड़ी संख्या में टैंक और सीवर में मौतें होती हैं. और अगर मानव हस्तक्षेप बिल्कुल अपरिहार्य हो, तो सम्मेलन में एक ‘सीवर-सूट’ भी प्रदर्शित किया गया था जो अंदर जाने वाले सफ़ाईकर्मियों की रक्षा कर सकता है. इन तकनीकी समाधानों से परिचित कराने के लिए, दिल्ली प्रशासन सहित विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है.

रानी के साथ-साथ, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, और अन्य राज्यों की लगभग 10 महिलाओं ने इस मंच पर बात की. उन सभी ने अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों की मृत्यु वाली दुखद घटनाओं को याद किया. उन्होंने अपनी पीड़ा और चिंताएं व्यक्त कीं. उन्होंने कई भाषाओं में बात की, सभी में संकट के उनके सामूहिक कारण के समाधान की मांग की गई थी. लगभग सभी महिलाओं ने तकनीकी समाधानों का समर्थन किया और कहा कि वे यह सीखने के लिए तैयार हैं कि कैसे उन यंत्रों को संचालित किया जाए, जो देश के सीवर को साफ़ करने में - पुरुषों का नहीं - बल्कि मशीनों का इस्तेमाल संभव बना सकते हैं.

अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़