घरों के ढहने और लोगों की जान जाने के अलावा, भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से न केवल खेतों को भयंकर नुक़्सान पहुंचा, बल्कि फ़सलें भी बर्बाद हो गई. 46 वर्षीय रविंद्र सपकाल, जिनके संयुक्त परिवार के 12 घर इस भयावह मंज़र में तबाह हो गए, कहते हैं, “मैंने घटना के कुछ दिनों पहले ही धान की रोपाई की थी और उम्मीद कर रहा था कि इस सीज़न में पैदावार अच्छी होगी. लेकिन मेरी खेती की पूरी ज़मीन बह गई. हर ओर बस कीचड़ ही कीचड़ बचा है अब. मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं. मेरा पूरा परिवार धान की फ़सल से उम्मीद लगाए बैठा था.”

मिरगांव के बड़े-बुज़ुर्गों के लिए स्थानांतरित होकर ज़िला परिषद स्कूल जाना, रहने के लिए बसेरा लगाने के लिहाज़ से तीसरी बार जगह बदलना है. 1960 के दशक की शुरुआत में कोयना डैम का निर्माण कार्य आरंभ होने के दौरान उन्हें पहली बार अपने रिहायशी इलाक़े से सामूहिक तौर उजड़कर अपने ऊपर घर के साए की तलाश में कहीं और जाना पड़ा था. परिवारों को बसेरे की तलाश में ज़्यादा ऊंचाई पर जाना पड़ा और असल में जो मिरगांव था, कुछ वक़्त बाद वह पानी में समा गया था. फिर, 11 दिसंबर 1967 को कोयना डैम के आसपास के इलाक़े में काफ़ी अधिक तीव्रता का भूकंप आया और आसपास के गांवों के लोगों को बचाव शिविरों में ले जाया गया था, उन लोगों को भी जो नए ‘मिरगांव’ में रह रहे थे. उसके बाद मिरगांव के रहने वाले लोग वापस लौटकर उसी जगह रहने आ गए जहां इस साल 22 जुलाई को भूस्खलन की घटना घटी.

42 वर्षीय उत्तम शेलर बताते हैं, “जब बांध बनाया जा रहा था, तब सरकार ने खेती के लिए ज़मीन और नौकरियां देने का आश्वासन दिया था. अब 40 साल से भी ज़्यादा का वक़्त गुज़र चुका है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी मुआवज़े के तौर पर नहीं मिला है. अगर आप कोयना डैम के आसपास से गुज़रें, तो आपको पहाड़ों पर बड़ी-बड़ी दरारें नज़र आ जाएंगी. और अगली बारिश में ये पहाड़ भी खिसककर ज़मीन पर आ जाएंगे. हम लगातार ख़तरों और आपदा की आशंका के बीच जी रहे हैं.”