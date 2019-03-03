“किसान की बचत का एक बड़ा हिस्सा डीजल इस्तेमाल न होने से कम हो गया था। किसानों की मदद करने की मेरी इच्छा ने, मुझे डीज़ल या बिजली पर निर्भर हुए बगैर, नदियों और नहरों से पानी निकालने की संभावनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया,” सिंह कहते हैं। “मैं बचपन में चकरी [हवा से घूमने वाला एक साधारण खिलौना] से खेलता था। 30 के दशक में, मेरे दिमाग में एक विचार आया – क्या कोई बड़ी चकरी, या केवल एक पहिया, पानी निकालने में मदद कर सकता है?”

1986 के आसपास, सिंह ने 12 ब्लेड (रिम में फ़िट किए गए लकड़ी के सीधे फट्ठे) के साथ लकड़ी का एक पहिया बनाया (जो स्थानीय बबूल की लकड़ी से बनाया गया था, जिसका व्यास दो मीटर था)। बाद के वर्षों में, उन्होंने लकड़ी के फट्ठे को लोहे की चादरों से बदल दिया क्योंकि लकड़ी महंगी थी, जिसके पानी में सड़ने की संभावना थी। “इसके बाद पहिये को स्टील के एक शाफ़्ट पर लगाया गया जो दो बियरिंग ब्लॉक पर टिका हुआ था। घुमाव की गति को बढ़ाने के लिए शाफ़्ट को गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया था। गियरबॉक्स के दो छोर थे - एक छोर पर पानी को उठाने और पाइप के माध्यम से उसे दो किलोमीटर तक पहुंचाने के लिए एक अपकेंद्रीय पम्प था, और दूसरे छोर पर एक चरखी लगाई गई थी।” 1990 के दशक तक, सिंह ने इसमें और भी सुधार किए और कोल्हू या चक्की जैसी कृषि मशीनों को चलाने के लिए चरखी को उनके साथ जोड़ना शुरू कर दिया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के शोधकर्ताओं ने बुंदेलखंड के जल संसाधनों पर 1998 के एक अध्ययन में, इस उपकरण के अपने विश्लेषण में सराहना लायक बहुत सी चीज़ें देखीं। उन्होंने कहा कि एक टरबाइन बनाने में 1.8 लाख रुपये का खर्च आता और “एक साइट पर दो टरबाइनों में 200 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की क्षमता है” और “मंगल टरबाइन को स्थापित करने के लिए... 500 उपयुक्त हाइड्रोसाइट्स को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि... 25 मेगावाट ऊर्जा आसानी से पैदा की जा सकती है।”

उपकरण की उपयोगिता से अवगत सिंह ने, 1997 में ही कंट्रोलर जरनल ऑफ़ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेड मार्क द्वारा संचालित पेटेंट कार्यालय, दिल्ली से इसका पेटेंट करवा लिया था (पेटेंट संख्या 177190, 13 नवंबर 1997)। लेकिन इससे उनकी नवरचना को आगे तक ले जाने में मदद नहीं मिली।